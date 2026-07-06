Incidente per Marina Di Guardo, come sta la mamma di Chiara Ferragni: la foto e il racconto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marina Di Guardo

Brutta disavventura per Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, rimasta coinvolta in un brutto incidente durante una vacanza in Sicilia. La scrittrice ha raccontato quando accaduto su Instagram, mostrando anche i segni sul volto.

Incidente per Marina Di Guardo, la foto su Instagram

In queste ore Marina Di Guardo ha condiviso su Instagram un post che racconta le sue vacanze in Sicila con alcuni amici. Un carosello di foto in cui la vediamo sorridente, fra gite culturali e momenti di felicità al mare. A spiccare è però soprattutto uno scatto in cui la scrittrice e mamma di Chiara Ferragni ha il volto tumefatto, con un grosso livido sul mento.

“Tanti momenti belli e altri molto meno: that’s life!”, ha commentato Marina, aggiungendo l’emoticon di una faccina che sorride. Poco dopo è stata proprio la scrittrice ha rivelare di essere rimasta coinvolta in un brutto incidente durante una vacanza in Sicilia. L’auto in cui viaggiava con i suoi amici infatti sarebbe stata colpita da un trattore.

“Non sto al massimo, ma poteva andare molto peggio – ha rivelato mostrando i segni sul volto lasciati dall’incidente -. La settimana scorsa ho avuto un incidente stradale. Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso all’improvviso sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto”. Marina Di Guardo ha confessato di essersi spaventata molto, ma ha anche spiegato di essere felice che sia andato tutto bene. “Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela”, ha concluso.

“Come potete notare dalla foto non sono al massimo – ha poi aggiunto, rivolgendosi ai follower -, ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure”.

Il post è stato commentato non solo dai tantissimi fan della scrittrice, ma anche dalle figlie. Valentina Ferragni ha scherzato con la mamma riguardo il grande livido sul mento: “Dillo che hai lottato contro un gorilla”, ha scritto ironizzando su quanto accaduto.

Il commento di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha invece commentato il post Instagram con una risata a sdrammatizzare la bruttissima disavventura vissuta dalla mamma. L’influencer sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita ed è innamoratissima del nuovo compagno José Hernandez. I due sono volati prima in Grecia poi in Spagna, fra momenti romantici e scatti iconici.

L’amore per Josè sembra quello giusto per Chiara che dopo l’assoluzione al processo per il Pandoro Gate ha deciso definitivamente di voltare pagina. Il sentimento sarebbe nato da un colpo di fulmine durante un viaggio in Colombia di Chiara Ferragni con la sorella Valentina.

José, che è un noto imprenditore, sarebbe rimasto stregato dall’influencer e da allora i due non si sarebbero più lasciati. Chiara avrebbe così deciso di presentare Hernandez alla famiglia, agli amici, ma soprattutto ai figli Leone e Vittoria, nati dal legame con Fedez.

Anche quest’ultimo ha ormai voltato pagina dopo il divorzio dall’imprenditrice digitale. La compagna Giulia Honegger, con cui si trasferirà presto in una nuova lussuosa casa al centro di Milano, è infatti incinta del suo terzo figlio (il primo per lei).