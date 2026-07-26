Chiara Nasti, Mattia Zaccagni grande assente al compleanno della figlia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Festeggiamenti per Dea, la secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che ha compiuto due anni. Un party divertentissimo con gli affetti più cari per la piccolina: un trionfo di rosa per la festa a tema Minnie. Ma tra i tanti scatti condivisi su Instagram è saltata agli occhi un’assenza importante: quella del marito, che non è apparso in nessuna delle foto.

Chiara Nasti, alla festa di compleanno di Dea c’è un grande assente: Mattia Zaccagni

Una festa organizzata nei minimi dettagli quella organizzata per Dea, la secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La piccola ha appena compiuto due anni e l’influencer ha organizzato un party in grande stile al Relais Corte degli Aragonesi, dove il giardino della struttura è stato trasformato in un regno rosa a tema Minnie con decine di bambini, archi di palloncini colorati e animazione.

Tanti gli scatti condivisi dalla creator, che ha immortalato i momenti più belli della festa della sua bambina, circondata dagli amichetti e dagli affetti più cari. Ma non è passata inosservata un’assenza che sta già facendo parlare parecchio: quella di Mattia Zaccagni, padre della piccola e marito di Chiara Nasti. Il calciatore della Lazio non compare in nessuno dei momenti della festa, compreso il taglio della torta o quello in cui la piccola ha scartato i regali.

L’assenza di Zaccagni al party della piccola non sarebbe affatto casuale: da tempo infatti si vocifera che tra l’influencer e lo sportivo non sia un momento sereno, e che addirittura i due si siano separati. Quel che è certo è che nei mesi precedenti non sono mancati riferimenti social che hanno fatto pensare subito a una rottura.

Chiara Nasti e il marito hanno smesso di seguirsi su Instagram da qualche tempo, e l’influencer ha fatto letteralmente sparire Zaccagni dal suo profilo, confermando un allontanamento che ormai sembra (quasi) ufficiale.

Le voci di rottura

Non è la prima volta che si parla di una crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La giovane coppia si è sposata nel giugno del 2023 con una cerimonia da sogno a Villa Miani a Roma, alla presenza del primogenito Thiago, poi è arrivato l’annuncio della seconda gravidanza e la nascita della figlia Dea.

Da allora però le voci di rottura della coppia si sono rincorse continuamente, alimentate dalle mosse social di entrambi. Da mesi infatti i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, mentre l’influencer ha cancellato ogni traccia del marito dal suo profilo. Anche in occasione del compleanno della sua bambina ha scelto di non condividere foto con Zaccagni: strategia seguita anche dal calciatore, che nel post di auguri alla piccola Dea ha dedicato parole d’amore, senza però condividere nulla riguardo la moglie.

In passato Chiara Nasti aveva smentito le voci di crisi, dedicando anche delle storie per comunicare che la sua relazione procedeva a gonfie vele: “Il nostro amore sta benissimo. So che a qualcuno dispiace ma dovrete farvene una ragione. In tanti avete confuso il desiderio con la realtà”, aveva fatto sapere lo scorso marzo.

Ma da qualche tempo l’influencer mantiene un silenzio assordante sul suo matrimonio, e gli esperti di gossip su Instagram sono unanimi nel concordare che la storia è ormai al capolinea.