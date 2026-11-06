Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale: come sta l’ex compagno di Belen Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonino Spinalbese

Su Instagram, Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez svela di essere stato ricoverato in ospedale. Il 31enne ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono con un camicie sul letto e con flebo attaccato. Nelle immagini anche la dolcissima Luna Marì, nata dal legame con la showgirl argentina, mentre abbraccia teneramente il suo papà.

Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale

“Crohn, abbiamo un problema: io amo la stabilità, ma non nelle relazioni tossiche”, ha scritto Antonino Spinalbese, pubblicando una serie di foto dall’ospedale. Nelle immagini vediamo l’hairstylist mentre abbraccia Luna Marì, la piccola nata dall’amore per Belen Rodriguez. Poi vediamo un piatto con una pillola e Antonino in un letto d’ospedale, fra flebo e corridoi vuoti.

L’ex di Belen ha dunque svelato ai suoi follower di combattere da tempo contro il morbo di Crohn, una malattia infiammatoria cronica che colpisce l’apparato gastrointestinale e che necessita di cure particolari.

Il legame di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Era il 2020 quando Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese iniziarono a frequentarsi. Una storia d’amore arrivata all’improvviso, con un vero e proprio colpo di fulmine, proprio nel periodo in cui Belen aveva da poco chiuso (nuovamente) la storia con Stefano De Martino.

La relazione finì subito al centro del gossip, con una vacanza romantica a Ibiza, con tutta la famiglia Rodriguez, e la convivenza a Milano. Poi l’annuncio della gravidanza (la seconda per Belen dopo quella di Santiago) e la nascita di Luna Marì.

Una storia d’amore intensa, ma purtroppo breve. Nel 2021 la coppia annuncia la fine del legame, appena pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì. Un addio arrivato per via di grandi differenze caratteriali e di incomprensioni che portavano a numerosi litigi.

Oggi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tornato il sereno. I due sono riusciti a costruire un ottimo rapporto, nonostante la separazione, per il bene di Luna Marì.

“Siamo due lunatici – aveva raccontato lui qualche tempo fa, ospite di Ciao Maschio -, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto. Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana”.

Antonino aveva svelato di aver un rapporto bello, ma altalenante con Belen: “Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io. Belen ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me. Quindi quello non è stato solo un momento”.

Nonostante piccole liti e incomprensioni, Belen e Antonino sono particolarmente uniti. Entrambi si sono sostenuti a vicenda nei momenti più difficili e non si sono mai allontanati, restando sempre amici e confidenti.

Spinalbese ha creato un rapporto di amicizia anche con Stefano De Martino, così tanto che spesso il conduttore ha preso parte alle feste di compleanno della piccola Luna Marì che lo chiama “zio”.