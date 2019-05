U&D, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: le nozze social

editato in: da

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati. Un matrimonio social, che ha coinvolto i fan della coppia rendendoli partecipi, non solo nel giorno delle nozze, ma anche per tutti i preparativi.

La coppia, infatti, ha condiviso sui propri canali Instagram, gioie e fatiche dell’organizzazione, comprese le feste di addio al nubilato e celibato. Galeotto – per loro – fu Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, che ha dato i natali a numerose coppie. Alcune storie sono finite in malo modo, mentre altre, come quella di Federico e Clarissa, hanno avuto un lieto fine.

Che fossero fatti l’uno per l’altra, d’altronde, si era capito fin da subito. Federico, infatti, arrivato tra le fila dei corteggiatori di Clarissa a percorso già iniziato, quasi in prossimità della scelta, ci ha messo veramente poco a conquistare il cuore dell’ex miss Italia. Lei ha capitolato immediatamente, ammettendo di aver provato fin dal primo momento una forte attrazione, nonostante l’affetto che la legava all’altro corteggiatore: Luca Onestini.

Le nozze, poi, sono arrivate solo a due anni dalla scelta. Nel frattempo, la coppia ha vissuto numerose avventure. Ben presto i Marchesucci – così vengono chiamati dai loro fan – sono andati a vivere insieme nella lontana e soleggiata Miami.

Per il lieto giorno, però, hanno deciso di tornare in Italia. Il matrimonio si è tenuto in Campania, al Duomo di Capua, alla presenza non solo di amici e parenti, ma anche dei sostenitori della coppia, che sono stati invitati ad assistere alla cerimonia religiosa.

La sposa era incantevole, con un abito bianco dalla linea a sirena, uno scollo profondo e con inserti in pizzo. Clarissa ha, inoltre, optato per un lungo velo. Una scelta che mirava a stupire ma che era stata – in parte – già anticipata. Era stata proprio l’ex tronista, infatti, a dare qualche indizio, nei giorni precedenti alle nozze, dicendo di non amare uno stile principesco.

Invitati all’evento anche numerosi volti noti, provenienti proprio da Uomini e Donne o da altri programmi creati da Maria De Filippi. Vittoria Deganello, Alessandra Sgolastra, Nilufar Addati e Camilla Mangiapelo, sono solo alcuni dei nomi che hanno partecipato alla festa.

Insomma, un altro successo per Maria De Filippi, che mette la firma su questa coppia ben riuscita.