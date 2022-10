Clarissa Marchese è incinta, la gioia dell’ex Miss Italia: “Presto in quattro”

“Presto in quattro” si legge a corredo di una bellissima foto di famiglia sul profilo Instagram di Clarissa Marchese. L’ex Miss Italia (vinse nel 2014) ha annunciato ufficialmente di aspettare il suo secondo figlio dal marito Federico Gregucci, spiegando poi nelle storie di essere già quasi alla conclusione del terzo mese di gravidanza. Una grande gioia per la coppia che, però, cela anche qualche preoccupazione per via dei problemi di salute che la bella Clarissa ha vissuto in queste settimane.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori bis

Il pancino si vede ancora a malapena dal suo bel vestitino fucsia, più difficile è nascondere l’immensa gioia sul suo volto. Clarissa Marchese è incinta e lo ha annunciato ai suoi follower con un delizioso ritratto di famiglia. Il marito Federico Gregucci le bacia dolcemente il ventre mentre la primogenita Arya, a cavalcioni sulle spalle del papà, avvicina le labbra al viso di mamma Clarissa con tutta la tenerezza del mondo.

Un annuncio che in verità per molti è una conferma. La stessa ex Miss Italia, titolo attualmente nelle mani di Zeudi di Palma, nonché ex tronista di Uomini e Donne (proprio nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto il suo futuro marito), ha spiegato in alcune storie di aver ricevuto tantissimi messaggi di fan che avevano ben intuito la situazione. In tanti si erano anche preoccupati per via dell’assenza di Clarissa dai social nelle ultime settimane, pensando all’ipotesi di un problema di salute. Ma la modella e influencer ha chiarito tutto: “Presto saremo in quattro e la famiglia si allarga. Siamo stra-stra-felici! – ha detto nelle storie – (…) Abbiamo voluto aspettare i tre mesi, abbiamo voluto aspettare di fare tutte le visite e i test del caso, sembra andare tutto bene quindi oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. (…) Adesso posso svelarvi anche il motivo della mia quasi totale assenza in questi tre mesi”.

Clarissa Marchese, tre mesi di gravidanza complicati

Ogni gravidanza è un mondo a sé e Clarissa Marchese lo sta provando sulla propria pelle. Il motivo della sua assenza dai social è, infatti, legato ad alcuni problemi e fastidi che ha vissuto in questi primi tre mesi e che l’hanno costretta a mettere da parte impegni e lavoro per ritornare in forma: “Se la gravidanza di Arya [nata nel marzo 2020, ndr] è stata una passeggiata di salute, questa gravidanza di anni di salute me ne sta levando dieci… Davvero, non me lo aspettavo”. Con molto stupore la bella Clarissa si è ritrovata a fronteggiare praticamente da subito tutti i possibili fastidi che chi ci è passato conosce bene: “Con questa gravidanza dal primo giorno, credetemi, dal giorno uno ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere tanti fastidi. Avete presente l’elenco di fastidi della gravidanza? Io ho fatto l’en plein!”.

Poi però ci ha tenuto a tranquillizzare i follower, spiegando che il peggio sembra passato e che questi tre mesi particolarmente complicati in cui non è stata benissimo dovrebbero essere ormai soltanto un lontano ricordo. Non ci resta che attendere il momento in cui conosceremo il sesso del bebè!

