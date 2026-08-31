Belen Rodriguez, altro che crisi: con Gaetano Fidanzati è ancora amore

Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: la showgirl ha mostrato la ritrovata complicità con il compagno dopo le voci di crisi

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IPA Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati

Una ritrovata complicità per Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati, con tanto di dedica d’amore social. Dopo le voci di crisi e l’assenza del personal trainer dai profili della showgirl, i due sono tornati a mostrarsi insieme, tra scherzi, risate e parole al miele che lasciano pensare che il peggio sia ormai passato.

Belen Rodriguez, dedica d’amore per Gaetano Fidanzati: la ritrovata complicità

Se una crisi c’è stata, ormai il peggio sembra passato: Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sono tornati a mostrarsi insieme sui social, tra scherzi, risate e gesti pieni di tenerezza. Dallo scorso Ferragosto il personal trainer era sparito dal profilo Instagram della showgirl, dopo che lei era stata pizzicata mano nella mano con un altro uomo. Le foto avevano scatenato un susseguirsi di voci che volevano la coppia ormai al capolinea, ma dalle ultime storie dell’argentina pare che la crisi sia un lontano ricordo.

La conduttrice ha infatti pubblicato una serie di storie che lanciano un messaggio ben preciso: lei e Fidanzati sono ancora una coppia, in barba alle voci che li volevano separati. Sembra che i due siano sull’isola di Albarella, nel Parco del Delta del Po, nell’esclusivo complesso dove l’argentina ha trascorso lunghi periodi di vacanza quest’estate in passato anche con la famiglia.

Nella prima storia il personal trainer appare mentre fa la doccia e poi un rigenerante bagno in piscina, poi, nella successiva, è sdraiato su un lettino mentre Belen scherza con lui sul gelato che ha appena mangiato. Scene quotidiane, che documentano che la showgirl e Gaetano sono nuovamente insieme e appaiono complici.

Ma il gesto più forte è certamente la dedica d’amore che Rodriguez ha scritto per il compagno: “Basta andare, io e te, complici in ogni orma“.

La crisi è ormai superata

Non c’è dubbio, la crisi di Belen e Gaetano Fidanzati è ormai superata: la loro storia è stata ufficializzata all’inizio dell’estate, quando la showgirl aveva condiviso delle foto insieme a lui durante i festeggiamenti per il suo compleanno. Poi erano arrivate immagini decisamente più esplicite che parlavano di un legame che si faceva giorno dopo giorno sempre più forte: a luglio, durante una vacanza a Corfù, Belen aveva condiviso sui social diversi momenti trascorsi con Gaetano, compreso un bacio. Ad agosto i due erano stati insieme anche tra Venezia e Albarella, con nuove fotografie di coppia pubblicate dalla stessa Rodriguez.

Poi però sono arrivate le voci di crisi: mentre Belen si trovava in Sardegna per la notte di Ferragosto, sono state diffuse delle foto della sua serata a Porto Rafael in compagnia di un uomo. La showgirl aveva subito contestato pubblicamente gli scatti, raccontando di essere semplicemente con un gruppo di amici.

E anche Fidanzati aveva detto la sua, ammettendo di aver rinunciato a raggiungere Belen in Sardegna per alcune questioni che avrebbero dovuto essere chiarite. Non aveva però annunciato la fine della relazione: rispondendo sui social a una follower che lo invitava a ripensare alla chiusura con la compagna aveva chiarito: “Il tempo darà tutte le risposte, non è finito nulla“. Una frase che aveva già cambiato il quadro rispetto alle indiscrezioni su un possibile addio.

E adesso a parlare sono soprattutto le immagini pubblicate da Belen, che mostrano una ritrovata complicità e un amore che vuole andare avanti, nonostante gossip e pettegolezzi.