Belen Rodriguez, l’allenamento di coppia romantico ed efficace

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sempre più complici: tennis, mobilità e stretching di coppia nel nuovo video pubblicato dalla showgirl su Instagram

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati fanno ormai coppia fissa da qualche tempo e, a quanto pare, ad unirli c’è anche l’amore per lo sport. La showgirl argentina ha pubblicato infatti su Instagram un nuovo video nel quale la si vede proprio insieme al compagno e, questa volta, niente cene romantiche, fughe a due o serate mondane: i due hanno scelto di raccontarsi in versione decisamente più sportiva, tra una partita di tennis e una lunga sessione di mobilità e stretching fatta rigorosamente insieme.

Un piccolo spaccato della loro quotidianità che non è passato inosservato ai follower perché, se all’inizio Belen sembrava voler proteggere il più possibile questa nuova relazione, adesso qualcosa sembra essere cambiato. Con Gaetano appare sempre più spesso sui social e la sensazione è che la showgirl abbia finalmente deciso di vivere il suo nuovo amore senza troppi misteri.

Belen e Gaetano, sfida a due sul campo da tennis

Nel video condiviso su Instagram, Belen Rodriguez compare in tenuta sportiva accanto al suo Gaetano mentre si cimentano con il tennis in compagnia di un maestro. Racchetta in mano, i due si allenano sul campo mostrando anche il lato più giocoso della loro relazione, con Belen che ogni tanto inveisce contro la rete in modo super spontaneo.

Ma la parte che ha incuriosito maggiormente i follower arriva subito dopo: terminato il tennis infatti, la coppia è passata ad una sessione di mobilità e stretching di coppia.

Nel video si vedono infatti Belen e Gaetano che eseguono insieme gli esercizi, aiutandosi nei movimenti e mostrando quella confidenza fisica tipica di chi condivide la quotidianità, con il video che finisce per trasformarsi in una piccola finestra sulla loro vita insieme.

D’altronde, con un compagno come Gaetano Fidanzati, di professione personal trainer, era quasi inevitabile che lo sport diventasse uno degli ingredienti della relazione visto che lui lavora nel mondo del fitness e dell’allenamento, mentre Belen ha sempre mostrato grande attenzione per il benessere e la forma fisica.

Non sorprende, quindi, vederli condividere anche questo aspetto della quotidianità e forse è proprio questo uno dei dettagli che raccontano meglio la nuova fase sentimentale della Rodriguez. Dopo storie d’amore vissute tra copertine, dichiarazioni, separazioni e ritorni di fiamma, come quella celebre con Stefano De Martino, con Gaetano sembra voler mostrare qualcosa di diverso: momenti semplici, vacanze, sport e giornate trascorse insieme.

Belen Rodriguez, pioggia di critiche sui social

La nuova relazione della showgirl naturalemnte ha attirato le immancabili critiche: ad esempio c’è chi ha accusato Belen di passare troppo velocemente da una storia all’altra, arrivando persino a coinvolgere nel discorso i suoi figli, e chi ha trovato da ridire anche sulla scelta di Gaetano come compagno di vita.

La Rodriguez, però, questa volta ha risposto ricordando di essere stata single per due anni e mezzo prima di iniziare una nuova relazione e di aver avuto quindi tutto il tempo per imparare a stare bene anche da sola, mentre l’arrivo di Gaetano per lei ha rappresentato una vera e propria magia dopo un periodo difficile a livello personale.

Tra l’altro la scintilla tra Belen e Gaetano non sarebbe scoccata da un giorno all’altro visto che i due si conoscevano già, ma la frequentazione sarebbe cominciata a diventare più assidua nella primavera del 2026. A creare un punto di contatto tra loro potrebbe essere stato proprio il mondo dello sport: Gaetano, infatti, conosce Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, che si sarebbe allenato con lui.

Eppure anche il video sportivo è riuscito a scatenare i commenti e se molti follower hanno apprezzato la complicità della coppia e sembrano felici di vedere Belen nuovamente innamorata, altri hanno trovato ancora una volta qualcosa da ridire.

C’è chi punta il dito sulla differenza d’età tra i due, sottolineando che Gaetano è più giovane della showgirl, e chi invece si concentra proprio sull’atteggiamento di Belen davanti alla telecamera. Secondo alcuni utenti, anche mentre gioca a tennis o fa stretching apparirebbe troppo “impostata”, sempre perfettamente consapevole di essere ripresa.

Ma ormai commenti, critiche e giudizi sembrano interessare sempre meno Belen che continua a pubblicare ciò che vuole e, soprattutto, a mostrare Gaetano sempre più spesso. E tra una racchetta da tennis, un esercizio di stretching e qualche momento di complicità, il messaggio sembra piuttosto chiaro: la nuova coppia sembra aver trovato il proprio equilibrio.