Ascolti tv del 26 giugno, Gerry Scotti re della serata. I Mondiali contro Quarto Grado

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Stefano De Martino e Gerry Scotti

Stefano De Martino è stato di nuovo silurato venerdì 26 giugno. Rai 1 ha fatto saltare l’ennesima puntata di Affari Tuoi per lasciare spazio alla partita dei Mondiali 2026 Norvegia-Francia.

Ma anche quando va in onda, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 non lo teme più ormai. Zio Gerry è il vero king del piccolo schermo e nell’access prime time è insuperabile.

Oltre ai Mondiali 2026, in prima serata abbiamo visto su Rai 2 la fiction Noi, su Rai 3 l’iconico film Sissi, il destino di una imperatrice. Su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco. Su Canale 5 è andata in onda una puntata de L’erede e su Italia 1, Indiana Jones e l’ultima crociata. Su La7 è stato trasmesso il meglio di Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 26 giugno