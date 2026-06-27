Ascolti tv del 26 giugno, Gerry Scotti re della serata. I Mondiali contro Quarto Grado

Stefano De Martino è stato di nuovo silurato venerdì 26 giugno. Rai 1 ha fatto saltare l’ennesima puntata di Affari Tuoi per lasciare spazio alla partita dei Mondiali 2026 Norvegia-Francia.
Ma anche quando va in onda, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 non lo teme più ormai. Zio Gerry è il vero king del piccolo schermo e nell’access prime time è insuperabile.
Oltre ai Mondiali 2026, in prima serata abbiamo visto su Rai 2 la fiction Noi, su Rai 3 l’iconico film Sissi, il destino di una imperatrice. Su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarto Grado dove si è parlato del caso di Garlasco. Su Canale 5 è andata in onda una puntata de L’erede e su Italia 1, Indiana Jones e l’ultima crociata. Su La7 è stato trasmesso il meglio di Propaganda Live.
Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 26 giugno