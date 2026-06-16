Ascolti tv del 15 giugno, i Mondiali conquistano la prima serata. Ma Gerry Scotti è l’eroe

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

La settimana televisiva è iniziata sotto il segno dei Mondiali 2026. Anche se l’Italia non si è qualificata, gli spettatori si sono consolati con la partita trasmessa in prima serata su Rai 1, Belgio-Egitto.

La vera vittima però di questi Mondiali di calcio è Stefano De Martino. Infatti, Affari Tuoi continua a saltare e Gerry Scotti si laurea campionissimo dello share, anche grazie alla complicità di Samira Lui.

Il resto della programmazione ha visto su Canale 5 la fiction Un nuovo inizio e su Italia 1 il film Dangerous Waters. Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarta Repubblica dove si è tornati sul caso Garlasco.

Rai 2 ha mandato in onda Boss in incognito con Elettra Lamborghini e su Rai 3 Filorosso. Mentre su La7 è andata in onda La Torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 15 giugno: vanno solo i Mondiali

Su Rai 1 Mondiali 2026, la partita Belgio-Egitto incolla al piccolo schermo 4.605.000 spettatori pari al 26.1% di share dalle 21 alle 22:57 (primo tempo a 4.310.000 e il 23%, secondo tempo a 4.896.000 e il 29.5%). Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 1.836.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.140.000 spettatori pari all’8.3%.

Su Italia1 Dangerous Waters piace a 865.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (625.000 – 3.4%), Filorosso segna 496.000 spettatori (3.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (593.000 – 3.2%), Quarta Repubblica totalizza 667.000 spettatori (5.8%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 526.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 522.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 490.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 15 giugno: Gerry Scotti fa il 26,6%

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.665.000 spettatori (22.1%), mentre Mondiali 2026 – Pre partita Belgio-Egitto arriva a .000 spettatori (%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.821.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.969.000 spettatori pari al 26.6% dalle 20:52 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 543.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 878.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.500.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 898.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 718.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.490.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 394.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 577.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.454.000 spettatori pari al 24%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.542.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.342.000 spettatori (15%), mentre Avanti un Altro convince 1.953.000 spettatori (16.5%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 336.000 spettatori con il 3.3%, mentre Blue Bloods è seguito da 373.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 278.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 520.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.943.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 653.000 spettatori (4.1%) e Tribù sigla 885.000 spettatori (5.2%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 764.000 spettatori (6%), mentre La Promessa intrattiene 973.000 spettatori (6.4%). Su La7 Ignoto X raduna 230.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 356.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (233.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 442.000 spettatori con il 3.1%.