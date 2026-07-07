Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Virginia Raffaele

La settimana televisiva è iniziata sotto l’insegna dei Mondiali. Rai 1 ha mandato in onda in prima serata la partita Portogallo-Spagna. E Canale 5 ha risposto con una commedia esilarante, Tre di troppo, con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che si trovano in un bel pasticcio, dovendosi occupare all’improvviso di tre bambini scatenati.

Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha condotto in replica, Boss in incognito e su Rai 3 abbiamo visto le inchieste di Filorosso con focus su Garlasco. Rete 4 ha trasmesso il film L’uomo che sussurrava ai cavalli con Robert Redford e Italia 1 il film No way up – Senza via di uscita. La7 ha puntato su La Torre di Babele.

Nell’access prime time Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna vince facile, visto che il suo principale rivale, Stefano De Martino, è stato ancora una volta sospeso.

Prima serata, ascolti tv del 6 luglio: Portogallo-Spagna al 37,8%

Su Rai 1 Mondiali 2026, Portogallo-Spagna incolla al piccolo schermo 7.022.000 spettatori pari al 37.8% di share nel primo tempo dalle 21 alle 21:51 e 7.798.000 spettatori pari al 45.8% nel secondo tempo dalle 22:07 alle 23:01. Su Canale5 Tre di troppo conquista 1.496.000 spettatori con uno share del 10.5%.

Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 679.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 No Way Up – Senza via di uscita intrattiene 809.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Filorosso segna 580.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 L’uomo che sussurrava ai cavalli totalizza 446.000 spettatori (3.6%). Su La7 La Torre di Babele – Album raggiunge 327.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 La rivincita delle bionde ottiene 307.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 359.000 spettatori con il 2.2%

Access Prime Time, dati del 6 luglio: Gerry non brilla e si ferma al 21,5%

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:51 (3.317.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.971.000 spettatori pari al 21.5% dalle 20:54 alle 21:46

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 389.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 899.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.383.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 776.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 560.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.118.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 360.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 366.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.283.000 spettatori pari al 22.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.434.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.199.000 spettatori (13.8%), mentre Avanti un Altro convince 1.778.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Italia Chiama America conquista 422.000 spettatori con il 4.3%, mentre Blue Bloods è seguito da 382.000 spettatori con il 2.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 263.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 549.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.958.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 796.000 spettatori (5.5%) e Via dei Matti n° 0 in replica 649.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 740.000 spettatori (5.3%). Su La7 Grantchester raduna 103.000 spettatori pari all’1.2% nel primo episodio e 108.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 356.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (206.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 407.000 spettatori con il 3%.