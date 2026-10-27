Belen Rodriguez al parco, teneri momenti con la figlia Luna Mari e l’amica di sempre

Belen Rodriguez si diverte al parco con Patrizia Griffini e la figlia Luna Marì: la showgirl è di nuovo serena dopo la bufera degli ultimi mesi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Belen Rodriguez che ha affrontato problemi e tempeste emotive, ritrovando il sorriso grazie agli amici di sempre e alla famiglia. La showgirl argentina è stata avvistata durante una giornata come tante al parco in compagnia di Patrizia Griffini e della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez torna a sorridere con Luna Marì e l’amica Patrizia

Nelle immagini vediamo Belen Rodriguez in tenuta sportiva, con felpa, leggings viola, sneakers e occhiali da sole neri. Accanto a lei Patrizia Griffini, l’amica di sempre, al suo fianco in ogni fase della sua vita. La loro è una delle amicizie più belle e solide del mondo dello spettacolo.

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Era il 2004 quando Patrizia Griffini sbarcò al Grande Fratello 5, facendosi soprannominare la petineuse per via del suo lavoro di parrucchiera. Poco dopo l’incontro con Belen e un’amicizia diventata indissolubile. Di lì a poco la Rodriguez sarebbe diventata una star amatissima in Italia, contesa fra televisioni e giornali.

Patrizia in questi anni è sempre rimasta accanto a lei, sia nei momenti belli, che in quelli più difficili. La Griffini è stata la testimone di nozze di Belen Rodriguez il giorno del matrimonio con Stefano De Martino.

Nel 2015 le due amiche hanno aperto a Milano un salone di bellezza che è diventato un punto di riferimento per moltissimi vip. Con gli anni Patrizia Griffini è diventata parte della famiglia di Belen, legatissima sia a Santiago che a Luna Marì, presente in tutte le vacanze della showgirl e alle feste dei Rodriguez.

Chi le conosce afferma che Patrizia sarebbe molto protettiva nei confronti di Belen. Non a caso quando qualche mese fa la showgirl argentina era stata ricoverata dopo un crollo emotivo in tanti avevano svelato che era stata ospite di Patrizia Griffini per riprendersi lontano da social e pettegolezzi.

Belen Rodriguez di nuovo single (e serena)

Nelle immagini che raccontano la giornata al parco, Belen Rodriguez appare serena e rilassata. La tempesta nella vita della showgirl sembra ormai passata. Dopo la fine della relazione con Gaetano Fidanzati, che sembrava averle regalato finalmente il sorriso, Belen è tornata single e pronta a concentrarsi esclusivamente sui figli: Santiago, che è ormai diventato un adolescente, e Luna Marì.

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La piccola ha 5 anni ed è nata dal legame con Antonino Spinalbese. Bellissima, allegra e sorridente, Luna Marì assomiglia molto a mamma Belen ed è spesso protagonista dei video pubblicati su Instagram dalla showgirl argentina.

Gli scatti mostrano Luna Marì correre e divertirsi con una palla, mentre mamma Belen e Patrizia Griffini giocano con lei e sorridono. Una serenità che mostra la forza della conduttrice che sono qualche mese fa aveva dovuto fare i conti con una bufera mediatica causata dalle rivelazioni di Fabrizio Corona.

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L’ex re dei paparazzi (e suo ex compagno) aveva infatti dedicato proprio alla Rodriguez numerose puntate del suo format Falsissimo. In quell’occasione aveva parlato di tradimenti e bugie all’interno della famiglia della showgirl – mai dimostrati da prove – che coinvolgevano anche la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser.