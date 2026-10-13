Manuela Arcuri, ora parla il Principe Pallavicino: “Un rapporto molto stretto”

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IPA/Getty Images Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino

Continua ad incuriosire il legame tra Manuela Arcuri e il Principe Domenico Antonio Pallavicino. Dopo le foto insieme a bordo di un aereo privato e le voci di un matrimonio a dicembre, ora parla il nobile genovese. Pronto a fare chiarezza una volta per tutte sulla sua liaison con l’attrice di Latina.

Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino stanno davvero insieme?

Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino sono molto vicini ma non così vicini come insinuato da più di qualcuno. Tanto che non ci sono delle nozze all’orizzonte.

“Non c’è nessun matrimonio in programma, non c’è nessun matrimonio a dicembre”, ha chiarito lui in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Pallavicino però non esclude del tutto un evento del genere: “In futuro chissà. Con Manuela c’è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni. Lei è molto vicina alle attività della Fondazione Pallavicino e di Airidea. Abbiamo condiviso molto e ci siamo conosciuti sempre meglio”.

Alla domanda se sia innamorato dell’Arcuri, il Principe ha evitato una risposta diretta, ma non ha rinunciato a un complimento che lascia intuire una certa ammirazione:

Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri del tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage. Condividiamo momenti piacevoli, divertenti, oltre a tanti impegni e progetti professionali

Il Principe ha inoltre svelato di aver conosciuto la 49enne “attraverso la Fondazione Pallavicino. Manuela aveva realizzato fotografie e servizi per noi. È stato un incontro quasi casuale. Poi è diventata anche testimonial di Airidea. L’amicizia è cresciuta negli anni. Più le persone si frequentano, più diventano amiche”.

E ancora: “Chi ha detto che Manuela è innamorata? Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero. Poi il futuro è nelle mani di Dio. Domenico e il principe sono la stessa persona. Non si possono separare. Il carattere di una persona comprende anche la sua posizione”.

Insomma, se son rose fioriranno… Per il momento, però, Manuela Arcuri preferisce il silenzio. Non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Del resto solo qualche mese fa si è separata da Giovanni Di Gianfrancesco, padre di suo figlio Mattia. Una relazione molto lunga ma finita con grande rispetto tanto che i due continuano pure a fare delle vacanze di famiglia insieme.

Chi è il Principe Domenico Antonio Pallavicino

Classe 1944 – più grande di Manuela Arcuri di 33 anni – Domenico Antonio Pallavicino è discendente di una delle più antiche e prestigiose famiglie aristocratiche genovesi. Le origini della casata risalgono agli Obertenghi, una stirpe che ha segnato la storia dell’Italia settentrionale. Nel corso di oltre otto secoli, i Pallavicino hanno avuto un ruolo di primo piano nella vita politica, economica e religiosa di Genova, annoverando tra i propri membri tre dogi della Repubblica, numerosi diplomatici, senatori e cinque cardinali.

Senza eredi diretti, Domenico Antonio è conosciuto come “l’ultimo Principe di Genova”. Un appellativo che racconta il suo profondo legame con la città e l’impegno nel preservare il patrimonio familiare.

Simbolo di questa eredità è Palazzo Pallavicino, affacciato su piazza Fontane Marose, acquistato dalla famiglia nel 1836. L’edificio cinquecentesco, scelto come residenza dal trisnonno Domenico I, custodisce oggi una straordinaria collezione d’arte, con opere di Bernardo Strozzi, Simone Cantarini, Gaetano Gandolfi e Vittorio Corcos, oltre a sculture, arazzi e preziosi oggetti.