Manuela Arcuri a Verissimo su Pallavicino: “È un Principe di nome e di fatto”

Manuela Arcuri rompe il silenzio sulle presunte nozze con il Principe 82enne e svela la verità sul loro rapporto. Poi lo sfogo contro gli haters e il dolore per la separazione

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IPA/Getty Images Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino

Manuela Arcuri è tornata a Verissimo. Solo qualche mese fa aveva raccontato a Silvia Toffanin della dolorosa separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. Ora è tornata nel salotto del programma di Canale 5 per parlare del suo rapporto con il Principe Domenico Antonio Pallavicino. Un rapporto assai discusso, dai media e sui social, per via della differenza d’età, di ben 33 anni.

Manuela Arcuri parla a Verissimo del Principe Pallavicino

Manuela Arcuri ha smentito le indiscrezioni sulle presunte nozze con il Principe Domenico Antonio Pallavicino. Indiscrezioni dopo la diffusione di alcune fotografie che li ritraevano insieme.

“Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c’è una bellissima amicizia”, ha dichiarato a Verissimo.

Secondo l’attrice di Latina, le voci sarebbero nate anche dalla curiosità suscitata dalla sua vita sentimentale dopo la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. “Era da tanto tempo che non mi vedevano accanto a un uomo dopo la fine del mio matrimonio, quindi deduco che abbiano pensato: sarà lui l’uomo che Manuela vede e frequenta”.

Ma il rapporto con il Principe 82enne non è una conoscenza recente. Manuela collabora da tempo con la Fondazione Pallavicino, di cui è testimonial, e ha avuto occasione di condividere con il nobile alcuni viaggi di lavoro.

Di lui ha parlato con grande ammirazione: “È un Principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare”.

Ma se da parte sua ci fosse soltanto amicizia, Pallavicino potrebbe nutrire sentimenti diversi? Alla domanda di Silvia Toffanin, che le ha ricordato come il diritto interessato abbia espresso pubblicamente il desiderio di vederla innamorata di lui, Arcuri non ha escluso questa possibilità: “Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera”.

Ma ha precisato: “Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato”.

E ha rivendicato il diritto di vivere liberamente le proprie scelte: “Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte”.

Ufficio Stampa Mediaset

Manuela Arcuri e i provvedimenti legali contro gli haters

A ferire profondamente Manuela Arcuri non sono state soltanto le indiscrezioni sulla sua vita privata, ma soprattutto le reazioni che hanno accompagnato la diffusione di certi pettegolezzi.

Sui social è stata bersaglio di commenti offensivi e insinuazioni legate alla differenza d’età con il Principe Pallavicino. Accuse che ha respinto con fermezza, raccontando quanto sia stato doloroso leggere determinate parole.

“Gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il Principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo. I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni”.

Proprio il pensiero del figlio Mattia, oggi dodicenne, ha reso ancora più difficile affrontare la situazione. L’attrice ha sottolineato come le conseguenze di certe affermazioni potessero andare ben oltre la persona direttamente coinvolta, arrivando a colpire anche la sua famiglia.

Per questo motivo, ha annunciato di essere pronta a tutelare la propria reputazione anche attraverso le vie legali: “Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali”.

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Manuela Arcuri e il dolore per la separazione

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Manuela Arcuri è tornata anche su un capitolo particolarmente delicato della sua vita: la fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, padre di suo figlio.

Una separazione che l’interprete ha descritto come un’esperienza dolorosa, dalla quale stava cercando lentamente di riprendersi.

L’Arcuri ha voluto quindi chiarire che il Principe non ha avuto alcuna responsabilità nella conclusione del matrimonio. “Lui non c’entra assolutamente nulla. Il periodo della separazione è stato vissuto quasi come un lutto: c’è ancora un grande dolore, ma lo sto superando”.