Tu sì que vales, ospiti e anticipazioni del 10 ottobre: il ritorno di Belen

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fascino/IPA Maria De Filippi e Belen

Lacrime, ironia ed esibizioni al cardiopalma: la puntata di Tu sì que vales del 10 ottobre si annuncia a dir poco imperdibile. Merito del talento dei concorrenti in gara, ma anche della simpatia di giuria e conduttori: la complicità tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, l’ironia di Bonolis e Littizzetto e il ritorno di Belen Rodriguez sono tra i punti di forza dello show.

Tu sì que vales, le anticipazioni del 10 ottobre

La seconda puntata della stagione di Tu sì que vales promette risate, ma anche momenti commoventi e spettacolari, come dimostrano i video anticipatori diffusi da Mediaset. Paolo Bonolis si lascia andare a una riflessione rivolgendosi a un concorrente: “Cerchi di regalare gioia, ma se non sei il primo a provarla non la puoi regalare”. Spazio poi allo show vero e proprio, tra coreografie di gruppo, acrobati capaci di lasciare a bocca aperta Rudy Zerbi e lanci spericolati.

Non mancano, ovviamente, i siparietti tra i conduttori del talent: Belén Rodríguez e Maria De Filippi si mostrano complici in un balletto, mentre Luciana Littizzetto improvvisa un improbabile spogliarello per Bonolis. Spazio, infine, alle lacrime di una concorrente, di fronte alle quali Maria non può che sottolineare il contrasto tra forza e fragilità: “Hai una padronanza e una forza, poi succede questo e diventi piccola”.

Il ruolo di Belen a Tu sì que vales

Tu sì que vales è da anni uno dei programmi di punta di Canale 5, motivo per cui Mediaset non ha mai stravolto la formula alla base dello show: oltre alle storie dei concorrenti in gara, viene concesso ampio spazio anche alle dinamiche tra i giudici, sempre più protagonisti di momenti esilaranti tra una performance e l’altra.

In particolare, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis si mettono alla prova durante ogni puntata con una sfida di lip sync, accompagnati da un ospite. A giudicarli è uno dei volti storici del programma: Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, che aveva condotto le prime edizioni del talent, è tornata quindi in una veste nuova e decisamente simpatica: già al debutto, lo scorso 3 ottobre, aveva dato prova di grande autoironia, scherzando sulla sua vita sentimentale: “Sono un giudice supremo qua, quindi non corrotta. Non ho mai combinato un casino, non è mai uscito un gossip su di me… Io sono la persona più affidabile, la più adatta. Maria, hai avuto occhio”, ha raccontato nella puntata d’esordio.

Tu sí que vales, il cast 2026

Alla conduzione della nuova edizione di Tu si que vales ci sono Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Se per i due sportivi si tratta di una conferma, l’ex velina ha invece preso il posto di Giulia Stabile, tornando così su Canale 5 dopo diversi anni di assenza alla conduzione di uno show Mediaset.

Confermata invece la giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli continua a dar voce al giudizio del pubblico. Torna anche Giovannino, il disturbatore in mantello rosso, con le sue incursioni e il consueto corteggiamento surreale nei confronti dell’attrice romana.

Quando vedere Tú sí que vales

La seconda puntata della stagione di Tu sì que vales va in onda sabato 10 ottobre su Canale 5 in prima serata, dopo l’appuntamento con La Ruota della fortuna di Gerry Scotti.