Tu si que vales, le anticipazioni della puntata del 31 ottobre

Acrobati, illusionisti, ballerini e una nuova sfida di lip sync: tutte le anticipazioni sulla quinta puntata di "Tu sì que vales", in onda sabato 31 ottobre su Canale 5

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

IPA/ Fascino Maria De Filippi e Belen

Si annuncia una notte di Halloween all’insegna del talento e del divertimento: su Canale 5 torna infatti l’appuntamento con Tu sì que vales. La quinta puntata dell’ottava stagione del programma vedrà coinvolti acrobati, illusionisti e ballerini, che si esibiranno davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.

Tu sì que vales, le anticipazioni e i concorrenti del 31 ottobre

Sarà una puntata fatta di grandi emozioni e standing ovation: il 31 ottobre, a partire dalle 21.30, gli spettatori di Tu sì que vales si troveranno davanti a performance coinvolgenti e spettacolari, come si evince dal video che anticipa l’appuntamento.

“Hai un’energia positiva”, spiega Maria De Filippi a uno degli artisti in gara, mentre in un altro momento una raggiante Sabrina Ferilli annuncia un sì al 100% per un concorrente. In un ulteriore frame, si possono invece scorgere Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi alle prese con una singolare sfilata sul palco.

“Ho capito, ma voglio che me lo spieghi meglio”, battibecca infine Bonolis prendendo parte a una misteriosa sfida con un altro protagonista dello show. Non mancheranno musicisti, coreografie di gruppo, un’illusionista e acrobazie su un campo da basket.

La sfida di lip sync del 31 ottobre

Non mancherà il consueto appuntamento con la gara di lip sync, in cui i quattro giudici e Sabrina Ferilli sono chiamati a esibirsi in una performance in playback accompagnati da un ospite a sorpresa. Si tratta di uno dei momenti più divertenti e attesi di ogni sabato sera, anche per i bizzarri travestimenti che spesso accompagnano le esibizioni.

Non sono stati resi noti, al momento, i nomi degli artisti coinvolti questa settimana. Nello scorso appuntamento, per duettare con i protagonisti di Tu sì que vales, erano arrivati Marco Mengoni, Luca Laurenti, Elenoire Casalegno, Filippo Magnini e Alessandro Borghese.

A decretare la coppia vincitrice sarà come sempre Belén Rodríguez, tornata nell’inedito ruolo di giudice a partire da questa edizione. Chi trionferà nella gara di stasera? Ma soprattutto, Rudy Zerbi riuscirà almeno questa volta a non arrivare ultimo in classifica?

Tu sì que vales, l’edizione 2026

Tu sì que vales, giunto all’ottava edizione, continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, che la scorsa settimana lo ha premiato con uno share del 23,4%, perdendo di misura il confronto diretto con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

La ricetta del successo sembra sempre la stessa, con la squadra confermata quasi al completo rispetto allo scorso anno. In giuria ritroviamo Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli continua a dar voce al giudizio del pubblico. Torna anche Giovannino, il disturbatore in mantello rosso, con le sue incursioni e il consueto corteggiamento surreale nei confronti dell’attrice romana.

Una new entry, invece, alla conduzione: a raccogliere il testimone di Giulia Stabile è Elisabetta Canalis, che si affianca ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Belén Rodríguez, invece, torna come giudice della gara di lip sync.

La quinta puntata della stagione di Tu sì que vales va in onda sabato 31 ottobre su Canale 5 in prima serata, dopo l’appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.