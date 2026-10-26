Re Carlo, dove ama andare quando esce a cena

IPA Re Carlo

Le abitudini a tavola della famiglia reale britannica sono meno prevedibili di quanto si possa immaginare. Accanto ai ricevimenti ufficiali e alle cene di gala, ci sono pub tradizionali, hamburger mangiati al fast food e ristoranti frequentati da generazioni di Windsor. Anche Re Carlo e Camilla hanno i loro indirizzi preferiti, luoghi che frequentano per occasioni speciali o per concedersi una serata fuori dagli impegni istituzionali.

Re Carlo e Camilla, i ristoranti preferiti della coppia reale

Nonostante segua una dieta a base di semi, Re Carlo non disdegna la buona tavola. Tra i tanti locali di Londra, il ristorante dell’hotel Ritz è legato alla storia d’amore di Re Carlo e la Regina Camilla. È lì che fecero la loro prima apparizione pubblica ufficiale insieme il 28 gennaio 1999, dopo la festa per il cinquantesimo compleanno della sorella di Camilla. Noto per la cucina di alto livello e le due stelle Michelin, è considerato uno degli indirizzi prediletti del sovrano.

Un altro locale apprezzato da Carlo è il Mount St Restaurant, nel quartiere londinese di Mayfair, conosciuto per la sua torta salata all’aragosta. Prima della chiusura nel 2025, il re era anche un frequentatore del Brilliant, ristorante a conduzione familiare specializzato in una cucina che combina influenze punjabi e keniote.

William, il principe che ama i pub britannici

Se pensate che il principe William non possa fare a meno dei banchetti ufficiali vi sbagliate. Il primogenito di Re Carlo preferisce spesso l’atmosfera informale dei pub di quartiere come il Prince of Peckham, nel sud di Londra, dove ha servito birra alla spina e ha ribadito l’importanza di proteggere i pub tradizionali.

William quando può frequenta anche il Two Brewers di Windsor. Un altro indirizzo è il Walnut Tree Inn, nel Wiltshire, dove ha ordinato un hamburger della casa con patatine e una limonata. Il piatto è stato ribattezzato Prince William Burger in suo onore. Nel 2023, poco prima dell’incoronazione di Carlo, William e Kate avevano cenato insieme al Dog and Duck, storico pub di Soho.

Harry e Meghan, tra hamburger e ristoranti di lusso

La passione di Harry sono i fast food americani come In-N-Out Burger, dove la coppia è stata fotografata più volte in California, e Nando’s, catena specializzata in pollo alla griglia. Nel suo libro Spare, ha raccontato di aver mangiato pollo di Nando’s mentre Meghan era in travaglio per la nascita del principe Archie.

Meghan Markle invece alterna locali informali e ristoranti esclusivi. A Montecito frequentava Tre Lune, italiano apprezzato dalle celebrità, mentre il suo indirizzo preferito a New York è il Polo Bar di Ralph Lauren. Dopo il ritorno nel Regno Unito, è stata vista al Claridge’s per un tè pomeridiano con Malala Yousafzai. La coppia ha inoltre pranzato al Falkland Arms, pub nell’Oxfordshire.

Beatrice ed Eugenie, i locali preferiti delle principesse

Anche le principesse Beatrice ed Eugenie frequentano ristoranti esclusivi della capitale britannica. Le due sorelle sono state viste al Mount St Restaurant e conoscono bene Isabel’s, locale di Mayfair che propone una cucina con influenze latine e mediterranee. Hanno partecipato anche all’inaugurazione del Mr Porter Steakhouse, nella zona di Park Lane, specializzato in tagli di carne pregiati, aragosta e cocktail.

A Notting Hill, tra gli indirizzi associati alle loro uscite ci sono invece l’Eel Sushi Bar e Dorian, bistrot insignito di una stella Michelin. Una geografia gastronomica che attraversa Londra, tra tradizione britannica e cucina internazionale, e mostra come le preferenze dei reali comprendano tanto i locali di quartiere quanto gli ambienti più esclusivi.