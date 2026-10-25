Ascolti tv del 24 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tu si Que Vales

Sabato 24 ottobre la sfida è ancora tra di loro: Milly Carlucci e Maria De Filippi si prendono la prima serata con "Ballando con le Stelle" e "Tu si Que Vales"

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IPA Milly Carlucci a "Ballando con le Stelle"

Il sabato sera in tv è ancora una volta una sfida tra due regine del piccolo schermo: Milly Carlucci contro Maria De Filippi. Da una parte Ballando con le Stelle, dall’altra Tu sì que Vales: Rai 1 e Canale 5 si giocano ancora una volta la prima serata con due dei programmi più amati del weekend.

Su Rai 2, intanto, spazio a The Rookie, mentre Italia 1 punta sull’animazione con L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva.

La battaglia degli ascolti si accende anche nell’access prime time, dove La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti sfida Affari Tuoi di Stefano De Martino. Tra balli, talenti e sfide a colpi di share, chi trionfa nella serata? Ecco tutti i dati degli ascolti tv di sabato 24 ottobre.

Ascolti tv del 24 ottobre: i dati della Prima Serata

La sfida del sabato sera premia Milly Carlucci: Ballando con le Stelle vince la serata con il 24,5% di share e 2.609.000 spettatori, superando Tu sì que vales di Maria De Filippi, che su Canale 5 conquista il 23,4% con 3.451.000 spettatori. Prima della gara, Ballando Tutti in Pista registra 3.764.000 spettatori e il 21,9% di share, mentre la Buonanotte di Tu sì que vales chiude con 1.571.000 spettatori e il 23,2%.

Sulle altre reti, Italia 1 propone L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, che raggiunge 778.000 spettatori con il 4,7% di share. Su Rai 2, The Rookie raccoglie 532.000 spettatori e il 3,3%, mentre su Rai 3 Blu Notte – Misteri Dimenticati arriva a 566.000 spettatori con il 3,7%, dopo una presentazione da 547.000 spettatori e il 3,2%.

Su La7, In Altre Parole conquista 1.139.000 spettatori con il 6,5% nella prima parte e 558.000 con il 3,8% nella seconda, In Altre Parole… Ancora. Su Rete 4, American Sniper registra 426.000 spettatori e il 2,9%. Chiudono la serata Accordi & Disaccordi sul Nove, con 571.000 spettatori e il 3,8%, e 4 Ristoranti su Tv8, che raccoglie 261.000 spettatori con l’1,7%.

Access Prime Time, i dati

Nell’access prime time è Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi a conquistare il pubblico su Rai 1, con 4.205.000 spettatori e il 23,9% di share. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna si ferma a 3.628.000 spettatori con il 20,5%, dopo i 3.059.000 spettatori e il 17,8% di Gira La Ruota della Fortuna.

Sulle altre reti, TG2 Post su Rai 2 raccoglie 638.000 spettatori con il 3,6%, mentre su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raggiunge 767.000 spettatori e il 4,4%. Su Rai 3, L’Elefante conquista 754.000 spettatori con il 4,3%.

Su Rete 4, Realpolitik registra 880.000 spettatori e il 5,1% nella prima parte, per poi passare a 818.000 spettatori e il 4,6% nella seconda. Chiudono il quadro 4 Ristoranti su Tv8, con 433.000 spettatori e il 2,5%, e Fratelli di Crozza sul Nove, che totalizza 500.000 spettatori con il 2,9% di share.

Ascolti tv del 24 ottobre: il Preserale

Per quanto riguarda il preserale, L’Eredità a conquista la vetta e il pubblico su Rai 1. Il quiz condotto da Marco Liorni raggiunge 3.740.000 spettatori con il 24,5% di share, dopo i 2.726.000 spettatori e il 21,2% registrati da L’Eredità – La Sfida dei 7. Su Canale 5, Caduta Libera raccoglie 2.102.000 spettatori con il 14,9%, mentre la puntata parte da 1.645.000 spettatori e il 14,2% con Inizia la Sfida.

Su Rai 2, la finale della Supercoppa Femminile di pallavolo tra Conegliano e Scandicci registra 354.000 spettatori, pari al 2,7% di share. Su Italia 1, Studio Aperto Mag raggiunge 471.000 spettatori con il 3,5%, mentre C.S.I. – Scena del Crimine si attesta a 433.000 spettatori e il 2,6%.

Su Rai 3, l’appuntamento con i TGR informa 2.120.000 spettatori, pari al 13,8% di share, mentre Blob raccoglie 826.000 spettatori con il 4,8%. Su Rete 4, La Promessa interessa 998.000 spettatori con il 6%. Chiudono il preserale Foodish su Tv8, con 253.000 spettatori e l’1,6%, e Little Big Italy sul Nove, che raggiunge 337.000 spettatori con il 2,7% di share.