"Ballando con le stelle" su Rai 1 e "Tu si que vales" su Canale 5 si sfidano nella prima serata del sabato sera: gli ascolti tv

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IPA Milly Carlucci

Quella di sabato 28 novembre è stata una serata di grandi sfide televisive. Le due reti ammiraglie mandano in onda i propri cavalli di battaglia: su Rai 1 prosegue la gara di Ballando con le stelle, guidato da Milly Carlucci; mentre su Canale 5 non mancano le risate con i giudizi di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ai concorrenti di Tu si que vales.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 un nuovo episodio della saga poliziesca S.W.A.T. Exiles. Su Rai 3 Mappe Corsare, il viaggio nella storia con Duilio Giammaria. Rete 4 ha proposto Red, il classico d’azione con Bruce Willis e John Malkovich.

Su Italia 1 un film per grandi e piccini, Biancaneve e il cacciatore con Kristin Stewart protagonista. La 7, infine, ha proposto In altre parole, il talk show condotto da Massimo Gramellini.

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