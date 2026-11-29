Quella di sabato 28 novembre è stata una serata di grandi sfide televisive. Le due reti ammiraglie mandano in onda i propri cavalli di battaglia: su Rai 1 prosegue la gara di Ballando con le stelle, guidato da Milly Carlucci; mentre su Canale 5 non mancano le risate con i giudizi di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ai concorrenti di Tu si que vales.
Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 un nuovo episodio della saga poliziesca S.W.A.T. Exiles. Su Rai 3 Mappe Corsare, il viaggio nella storia con Duilio Giammaria. Rete 4 ha proposto Red, il classico d’azione con Bruce Willis e John Malkovich.
Su Italia 1 un film per grandi e piccini, Biancaneve e il cacciatore con Kristin Stewart protagonista. La 7, infine, ha proposto In altre parole, il talk show condotto da Massimo Gramellini.
Ascolti tv, i dati della prima serata
Ascolti tv, la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino
I dati del Preserale
Tutti i dati saranno disponibili a partire dalle 10:00…