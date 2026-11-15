Ascolti tv del 14 novembre, Milly Carlucci e Maria De Filippi si contendono il sabato sera

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci

Nuovo appuntamento con la sfida degli ascolti tv di sabato 14 novembre, con Rai1 e Canale5 ancora una volta protagoniste del duello del sabato sera. Sulla rete ammiraglia Milly Carlucci è tornata con una nuova puntata di Ballando con le Stelle, tra coreografie, giudizi della giuria e sfide sulla pista da ballo. Mediaset invece ha puntato su Tú sí que vales, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi pronti a giudicare le esibizioni dei concorrenti.

Su Rai2 spazio alla serie S.W.A.T. Exiles, mentre Rai3 ha proposto Sapiens – Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi. Su Rete4 è andato in onda il film The Bourne Legacy, con Jeremy Renner, mentre Italia1 ha scelto il fantasy con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

La battaglia degli ascolti tv si è giocata anche nell’access prime time, con Stefano De Martino e Gerry Scotti ancora una volta uno contro l’altro. Su Rai1 Affari Tuoi ha intrattenuto il pubblico con il gioco dei pacchi, tra offerte del Dottore, cambi e decisioni dei concorrenti, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha visto protagonisti Gerry Scotti e Samira Lui, tra enigmi da risolvere e premi in palio. Una sfida che continua ad accendere la competizione tra Rai e Mediaset, con i due programmi impegnati a conquistare il pubblico prima dell’inizio della prima serata. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv? Ecco tutti i dati di sabato 14 novembre.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 14 novembre