Ascolti tv del 7 novembre, la sfida continua: Ballando con le Stelle contro Tú sí que vales

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci

Nuovo appuntamento con la sfida degli ascolti tv di sabato 7 novembre, con Rai e Mediaset ancora una volta protagoniste della battaglia del sabato sera. Su Rai1, Milly Carlucci è tornata con una nuova puntata di Ballando con le Stelle, tra esibizioni, giudizi e colpi di scena sulla pista da ballo.

Su Canale5, invece, Maria De Filippi ha puntato su Tú sí que vales, con Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Su Rai2 spazio alla serie S.W.A.T. Exiles, mentre Rai 3 ha proposto Sapiens – Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi.

Su Rete4 è andato in onda il film 3 Days to Kill, con Kevin Costner, mentre Italia1 ha scelto il fantasy con Animali fantastici e dove trovarli. Su La7 Massimo Gramellini ha condotto un nuovo appuntamento di In altre parole, mentre Tv8 ha puntato sullo sport con le qualifiche del Gran Premio di San Paolo di Formula 1. Scopriamo chi ha conquistato il pubblico e quali programmi hanno ottenuto i risultati migliori della serata.

Ascolti tv del 7 novembre, prima serata: Ballando con le Stelle al 27%

Nella serata di sabato 7 novembre, su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.733.000 – 21.7%), la puntata di Ballando con le Stelle intrattiene 2.874.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales incolla davanti al video 3.555.000 spettatori con uno share del 24.3% (Buonanotte a 1.613.000 e il 25.2%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 598.000 spettatori pari al 3.7% e su Italia1 Animali fantastici e dove trovarli raduna 706.000 spettatori (4.6%). Su Rai3, dopo la presentazione (532.000 – 3.1%), Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 449.000 spettatori e il 3.1%.

Su Rete4 3 Days to Kill totalizza 335.000 spettatori (2.2%), mentre su La7 In Altre Parole conquista 1.185.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 536.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 Formula 1 Sprint Gran Premio sigla 383.000 spettatori (2.8%), sul Nove invece Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 478.000 spettatori con il 3.2%.

Access Prime Time, i dati del 7 novembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 4.207.000 spettatori (23.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.230.000 – 18.1%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 3.802.000 spettatori e il 21%. Su Rai2 TG2 Post è visto da 466.000 spettatori (2.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 924.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 L’Elefante è scelto da 740.000 spettatori con il 4.1%, su Rete4 invece Realpolitik raduna 787.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 525.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 459.000 spettatori e il 2.6%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza totalizza 452.000 spettatori (2.5%).

Preserale, i dati del 7 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.826.000 spettatori pari al 21.1%, mentre L’Eredità registra 3.841.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.976.000 spettatori (16%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.419.000 spettatori (16.1%).

Su Rai2, dopo Dribbling (379.000 – 3.2%), Blue Bloods sigla 510.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 691.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 422.000 spettatori (3%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 473.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.131.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 833.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 La Promessa interessa 960.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 451.000 spettatori con il 2.6% e sul Nove Little Big Italy raggiunge 388.000 spettatori e il 2.8%.