“Cambia La Ruota della Fortuna”, l’annuncio di Gerry Scotti e quella richiesta bocciata

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Grandi novità in arrivo a La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti ha sorpreso il pubblico con un annuncio inaspettato, proprio mentre la sfida con Stefano De Martino si fa sempre più accesa.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia grandi novità

Un futuro tutt’altro che scontato quello de La Ruota della Fortuna. Durante la puntata di sabato 7 novembre, Gerry Scotti ha annunciato l’arrivo di cambiamenti destinati a modificare alcuni aspetti del game show. “Presto grandi novità sulla Ruota, cambieranno le cifre, cambierà tutto”, ha dichiarato il conduttore.

Un annuncio che arriva in un momento particolarmente delicato per il programma di Canale 5, impegnato ogni sera nella sfida diretta con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Al momento non è chiaro quali saranno le modifiche. Il riferimento alle cifre lascia ipotizzare novità legate ai premi in palio o ai valori presenti sulla ruota, ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali sul nuovo regolamento.

L’obiettivo potrebbe essere quello di rinnovare il programma e mantenere alta l’attenzione degli spettatori. Soprattutto in una fascia oraria diventata sempre più competitiva.

Dopo un periodo caratterizzato da risultati particolarmente positivi, La Ruota della Fortuna deve ora fare i conti con il ritorno in testa agli ascolti tv del gioco dei pacchi di Rai 1.

La richiesta non ascoltata di Gerry Scotti

Oltre alle novità sul programma, di recente Gerry Scotti è tornato a parlare di una questione che riguarda milioni di telespettatori: l’orario di inizio della prima serata.

Le trasmissioni serali delle principali reti televisive hanno progressivamente posticipato la partenza, arrivando spesso a cominciare intorno alle 22. Una situazione che ha provocato numerose proteste da parte del pubblico.

“Io e Stefano De Martino sono dodici mesi che andiamo in giro in tutti i festival e in tutte le interviste a chiedere di farci finire alle 21.30“, ha fatto sapere il co-conduttore di Samira Lui.

Una richiesta che, almeno finora, non ha ottenuto risultati concreti. E in attesa di novità il 70enne ha voluto elargire un consiglio non da poco: cambiare canale se non si è soddisfatti della programmazione. “Avete il telecomando. Ci sono tantissimi canali. Io per esempio guardo Cine34”, ha dichiarato.

E ci ha tenuto a puntualizzare: “La tv italiana, a differenza di quella tedesca, inglese e americana, vi offre più di 250 canali gratuiti. Bisogna prenderne atto. La gente ha modo di scegliere ciò che vuole”.

Ascolti tv, Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La battaglia dell’access prime time tra Gerry Scotti e Stefano De Martino sembra aver imboccato una nuova direzione. Dopo i successi ottenuti da La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi è tornato a conquistare il primato degli ascolti, confermando un andamento favorevole a Rai 1.

Certo, il programma di Canale 5 può contare ancora su uno zoccolo duro di 4 milioni di spettatori ma non è più il leader incontrastato di un tempo. A pesare, sicuramente, la diversa gestione dei due format.

Rai 1 ha scelto di concedere una pausa estiva ad Affari Tuoi, tornato in onda con uno studio rinnovato, mentre Mediaset ha puntato sulla continuità e sulla forte esposizione televisiva de La Ruota della Fortuna, anche attraverso appuntamenti speciali in prima serata.