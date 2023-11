Attore di enorme talento, classe ’64: vi ricordate di Enrico Lo Verso? Indimenticabile ne I Miserabili, con Gerard Depardieu, John Malkovich e Asia Argento. Di strada ne ha fatta, ma non ha nascosto qualche intoppo, anzi. Cosa fa oggi? Dopo la sua avventura a Ballando con le Stelle nel 2019, che si è conclusa in modo agrodolce, a un passo dalla finale, l’attore sta recitando a teatro, e abita in Sicilia, vicino la splendida cornice di Noto.

Che fine ha fatto Enrico Lo Verso: cosa fa oggi

Raggiunto dal Corriere della Sera, Enrico Lo Verso ha raccontato la sua vita e il suo lavoro come sono oggi, senza nascondere alcune riflessioni su come sono andate le cose. Nato a Palermo nel 1964, è cresciuto a Siracusa ma si è trasferito a Roma per una parte della sua vita, tornando infine in Sicilia. Al momento, l’attore sta recitando a teatro, in uno spettacolo che inizialmente non avrebbe voluto fare, ovvero Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello. Convinto infine dalla regista, Alessandra Pizzi, ad oggi sono state mandate in scena seicento repliche, e lo spettacolo è stato visto da ben trecentomila spettatori.

Fonte: IPA

Il successo e la popolarità raggiunta da Enrico Lo Verso, per un periodo, è stata a dir poco stellare, culminata con la vittoria del Leone d’Oro al Festival di Venezia. Poi, un punto di rottura che nessuno si sarebbe mai aspettato. “Nel momento in cui ero più richiesto avevo deciso di fare ogni anno almeno un film di un regista esordiente. (…) A un certo punto, inspiegabilmente, ho smesso di essere richiesto. E per paradosso questo è successo subito dopo il Leone d’oro a Venezia”.

Qualche deduzione, a riguardo, Lo Verso l’ha ipotizzata. Lontano dal jet set, così come dalle corteggiatrici che all’epoca lo ricercavano – e che, a dire il vero, l’attore non ricorda – ha spiegato di non aver mai fatto gli auguri di Natale alla gente “potente” del settore. “Non cerco di compiacere. Ed è un tratto di me che, a chi è abituato al contrario, può dare fastidio”. In ogni caso, non si è lasciato vincere dalle difficoltà o dal percorso interrotto: si è rimboccato le maniche e ha continuato a recitare.

Una vita lontana dalle luci dei riflettori

Nonostante la fama e la popolarità, Lo Verso non ha mai scelto di fare parte del jet set, preferendo una vita lontana dalle luci dei riflettori. Al suo fianco, infatti, c’è sempre stata una donna: la moglie Elena Montagna. Un legame longevo, il loro, sbocciato più di trent’anni fa. Fortuito fu un incontro sul set, che scatenò il classico “colpo di fulmine”. La coppia si è sposata a Noto solamente nel 2019, però, alla presenza del figlio Giacomo, nato nel 1992.

Sempre al Corriere, Lo Verso ha rivelato i suoi progetti per il futuro. “Girerò una serie con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, la seconda stagione di The Bad Guy“. Alla Festa del Cinema di Roma, ha partecipato per la presentazione del film Desirè di Mario Vezza. Ma il teatro continuerà a essere nei suoi piani, così come la Sicilia stessa: un ritorno a Roma è escluso. “Qui ci sono le piante che crescono, il sole che arriva”.