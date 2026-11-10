A casa di Andreas Muller, le camerette colorate e la cucina ultra moderna

Camerette colorate di rosa e una cucina modernissima: la casa di Andreas Muller e Veronica Peparini è un piccolo gioiello a Roma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini formano da tempo una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Un grande amore che i due hanno coronato andando a vivere nell’abitazione dei loro sogni. La casa di Andreas Muller rispecchia le passioni del ballerino e di sua moglie, racconta inoltre il loro legame fortissimo con le figlie.

Dove vive Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini sono legati da moltissimi anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2017 nel programma Amici di Maria De Filippi, quando lei era una delle insegnanti e lui un concorrente del reality.

Nel 2024 la coppia ha consolidato l’amore con la nascita delle figlie gemelle Penelope e Ginevra. Un anno dopo l’arrivo delle piccole, Andreas e Veronica si sono sposati. Fra i traguardi raggiunti dalla coppia c’è stato anche l’acquisto della loro casa dei sogni. Un luogo costruito per raccontare l’amore dei due e le loro passioni, dai videogiochi alla danza.

La coppia ha scelto di acquistare casa nel quartiere Appio-Latino a Roma. In una zona particolarmente dinamica, caratterizzata da spazi artistici, loft e dalla vicinanza con il Parco della Caffarella, uno dei polmoni verdi della Capitale.

La cameretta con il bagno rosa e il terrazzo-giungla

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno raccontato su Instagram l’emozione di poter andare a vivere nella loro casa dei sogni.

“Questo é senz’altro uno dei traguardi più grandi per cui abbiamo fatto tante rinunce, ma sarà finalmente la nostra casa”, hanno confessato, celebrando un momento importante nella loro relazione e nel loro percorso di vita.

Su Instagram lo stesso Andreas ha rivelato alcuni dettagli sulla casa. I due ballerini e coreografi infatti hanno voluto creare uno spazio speciale per le figlie, realizzando una cameretta da letto capace di custodire tutte le loro passioni e un bagno tutto rosa con due lavandini.

“Per la camera delle principessine abbiamo pensato di utilizzare un muro per i lettini e una parete per l’armadio con tutti i loro giochi e il televisore – ha confidato -. Il bagno è molto carino, tutto rosa, con due lavandini”.

Nella zona living invece la coppia ha deciso di realizzare un open space. Un ampio spazio capace di unire salone e cucina, luminosissimo, ampio con toni caldi e neutri. Nel salone spicca soprattutto un grande divano marrone e morbidissimo in cui rilassarsi dopo una lunga giornata, giocare e guardare la tv. A poca distanza infatti si trova una parete attrezzata con pannelli e una illuminazione studiata. Favolosa anche la cucina che è ultra moderna, con elettrodomestici di ultima generazioni e superfici lucide.

Fra le zone più belle della casa di Andreas Muller c’è sicuramente il terrazzo. Uno spazio caratterizzato da un salotto con un divano e piante che decorano tutto il perimetro, rendendo l’area una vera e propria giungla urbana. Qui trovano spazio anche dei tavolini bassi e un tappeto, dettagli che consentono di rendere ancora più accogliente l’esterno, regalando a tutta la famiglia dei pranzi piacevoli e delle giornate all’insegna del relax.