Enrico Mentana e Francesca Fagnani cambiano casa: l’attico da 1,6 milioni ai Parioli

Enrico Mentana e Francesca Fagnani avrebbero un nuovo nido d'amore: un attico favoloso nel cuore del quartiere Parioli.

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IPA Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Enrico Mentana e Francesca Fagnani cambiano casa, acquistando un nuovo nido d’amore nel cuore del quartiere Parioli. Un attico favoloso costato la bellezza di 1,6 milioni di euro.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani, il nuovo nido d’amore da 1,6 milioni di euro

Legati dal 2013, Enrico Mentana e Francesca Fagnani avrebbero deciso di cambiare casa, trasferendosi dalla zona del Ghetto Ebraico a Roma, in uno dei quartieri più esclusivi (e costosi) della Capitale. Stiamo parlando del quartiere Parioli, una zona residenziale molto elegante e di lusso, con ampie aree verdi e particolarmente tranquilla.

Il quartiere ospita Villa Borghese, Villa Ada e Villa Glori, polmoni verdi della città. Mentre la zona di Piazza delle Muse offre una vista panoramica su tutta la città. Fra i luoghi cult troviamo l’Auditorium Parco della Musica che è stato progettato da Renzo Piano e il famosissimo Teatro Parioli dove veniva realizzato il Maurizio Costanzo Show, programma di Costanzo che ha fatto la storia della tv.

La coppia si sarebbe innamorata del quartiere, passeggiando fra viali alberati e palazzi storici. Qui si trovano moltissime strutture in stile Liberty e attici luminosissimi con vista mozzafiato. Non a caso il contesto è davvero esclusivo: i Parioli sono abitati da sempre da imprenditori, politici, professionisti e soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo in cerca di un rifugio tranquillo e verde dal traffico di Roma.

Non è un caso dunque se l’attico della coppia è costato oltre un milione di euro. Una cifra in linea con l’unicità del quartiere e con la sua esclusività.

La casa da sogno di Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Attualmente Enrico Mentana e Francesca Fagnani vivono in un appartamento che si trova all’ultimo piano di un favoloso palazzo storico nel cuore del quartiere del Vecchio Ghetto. La casa dei giornalisti è posizionata a poca distanza dalle vie più belle e romantiche di Roma, a pochissimi passi dalla Sinagoga.

La casa non lontana dagli studi televisivi in cui Francesca Fagnani registra le interviste di Belve ai personaggi famosi e le puntate di Belve Crime, lo spin-off della trasmissione dedicato ai protagonisti di crimini del passato.

I conduttori condividono casa con i loro cani. Entrambi infatti hanno una grande passione per gli esemplari di razza Cavalier King Charles Spaniel. Nel 2019 la coppia ha adottato la cagnolina Nina, mentre nel marzo del 2021 è arrivata in casa anche Bice. Quest’ultima , purtroppo, è scomparsa nel luglio del 2026. Un lutto dolorosissimo per Mentana e la Fagnani che hanno condiviso la loro commozione e tristezza sui social in alcuni post.

“I cani li ho avuti da sempre, fin da bambina, amo gli animali e la natura – aveva confessato qualche tempo fa Francesca Fagnani -. Non sono sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività piena. Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro né di un animale né uomo, però ripeto, è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati”.