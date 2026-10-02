Valeria Marini al GF Vip 2026 “fa rinascere” Money Money di Liza Minelli: le (vere) parole della canzone

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Pronuncia inglese creativa, parole reinventate e la consueta sicurezza di chi non contempla mezze misure. Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2026 si è cimentata in Money, Money, il celebre brano di Cabaret interpretato da Liza Minnelli. Trasformando così la prova settimanale in uno dei momenti più divertenti della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia

Accanto a lei l’ex inviato di Striscia la notizia Moreno Morello, chiamato dagli autori a condividere una performance che prometteva scintille già dalle prove. La Marini da giorni sembrava avere sviluppato una particolare passione per il ritornello: lo cantava durante gli allenamenti, nei momenti di relax e persino prima di andare a dormire.

Ma quando è arrivato il momento dell’esibizione vera e propria l’inglese originale ha lasciato spazio a una versione decisamente più personale.

Valeria Marini canta Money Money e l’inglese diventa “stellare”

Il riferimento era impegnativo: Cabaret, il film del 1972 diretto da Bob Fosse, e una delle interpretazioni più celebri di Liza Minnelli. Valeria Marini ha però affrontato il numero senza timori reverenziali. Tra sillabe inseguite, termini modificati e altri apparentemente inventati sul momento, Money, Money ha assunto una forma completamente nuova al Grande Fratello Vip.

Moreno Morello ha assecondato la compagna di prova, contribuendo al tono volutamente sopra le righe del numero. Il risultato è stato un siparietto capace di funzionare proprio per la distanza dall’originale: più che una riproduzione fedele, una personalissima reinterpretazione in stile Marini. Stellare, dunque.

E quando qualcuno ha osato mettere in discussione le sue capacità, la risposta non si è fatta attendere: “Io so cantare e ballare, non ti permettere”, ha detto con convinzione l’ex primadonna del Bagaglino. Una frase perfettamente coerente con il solito atteggiamento della showgirl, che anche davanti ad alcuni errori non ha perso sicurezza né entusiasmo.

Money Money, le vere parole della canzone di Liza Minnelli

Ma cosa dice realmente la canzone che Valeria Marini ha reinterpretato a modo suo? Il brano è Money, Money, scritto da John Kander e Fred Ebb e interpretato nel film Cabaret da Liza Minnelli, nei panni di Sally Bowles, insieme a Joel Grey.

Il numero ruota intorno al potere del denaro e alla convinzione, raccontata con ironia e cinismo, che i soldi siano capaci di far girare il mondo. Il ritornello insiste proprio su questo concetto, ripetendo più volte Money prima della celebre affermazione secondo cui il denaro “fa girare il mondo”.

Le strofe giocano invece sulle possibilità che la ricchezza offre: divertimenti, compagnia, lusso e persino un modo per consolarsi dopo una delusione sentimentale. Tutto raccontato con il tono provocatorio e teatrale che caratterizza Cabaret.

Una costruzione decisamente più articolata rispetto alle parole emerse durante la performance nel GF Vip, dove Valeria Marini ha privilegiato ritmo, gestualità e soprattutto improvvisazione.

Liza Minnelli resta irraggiungibile nel suo Cabaret, mentre Valeria Marini è in grado di trasformare anche gli inciampi in parte dello spettacolo.

Esagerare, divertirsi e soprattutto non mostrare mai esitazioni: è questa ormai la cifra stilistica della Valeriona nazionale, come ricorderanno bene anche gli spettatori di Tale e Quale Show. Dove le critiche di Cristiano Malgioglio non sono mai mancate ma di certo non hanno mai scoraggiato la soubrette 59enne. Che continua a giocare e divertirsi come meglio crede.