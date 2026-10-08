Gerry Scotti fa l’oroscopo, cosa significa La Ruota della Fortuna in astrologia

La Ruota della Fortuna ha un significato ben preciso in astrologia e, nel corso della trasmissione, Gerry Scotti e Samira Lui fanno l’oroscopo agli spettatori

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IPA Gerry Scotti

Con più o meno scetticismo, l’oroscopo finiamo per consultarlo tutti. Gli spettatori de La Ruota della Fortuna con le previsioni stellari hanno un appuntamento fisso: il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha ogni sera un tabellone dedicato proprio ai segni zodiacali. E forse non è un caso, la ruota della fortuna è infatti un importante elemento in astrologia, punto focale del tema natale.

Gerry Scotti e Samira Lui fanno l’oroscopo

La nuova versione de La Ruota della Fortuna, dopo una manche dedicata ai piatti tipici italiani, prosegue con il gioco detto Figli delle stelle. Si tratta di un tabellone tematico, dedicato all’astrologia. I titoli del cruciverba riprendono i segni zodiacali offrendo, ad esempio, “un consiglio per la Bilancia” o “un messaggio ai Cancro”. E nella ruota spuntano anche simboli speciali. Lo Spicchio Giove raddoppia il montepremi del concorrente che ci finisce sopra; lo Spicchio Saturno, al contrario, il montepremi lo dimezza.

Nella puntata di giovedì 8 ottobre, in onda dopo l’esperimento (non così riuscito) del torneo dei campioni in prima serata, l’attenzione è su coloro nati sotto il segno della Vergine, pianeta nel quale è recentemente entrata la luna. Per loro è il momento propizio per “lasciarsi il passato alle spalle”. Un consiglio che Gerry Scotti allarga a tutti i segni zodiacali. E conviene star a sentirlo perché, precisa il conduttore, l’oroscopo della manche Figli delle Stelle si avvale della consulenza di astrologi professionisti.

Il significato de La Ruota della Fortuna in astrologia

Forse non è un caso che il quiz Mediaset accolga una manche dedicata all’oroscopo. Il concetto di ruota della fortuna esiste infatti anche in astrologia, dove è spesso indicato con il termine Parte di Fortuna. Si tratta di un punto matematico fittizio all’interno del grafico del tema natale che, come la ruota del gioco, ha la forma di un tabellone circolare. Il punto della fortuna simboleggia il successo, il benessere, la prosperità e il mondo in cui una persona attrae la buona sorte.

La ruota della fortuna sul grafico zodiacale si calcola incrociando le posizioni geometriche dei tre elementi chiave di sole, luna e ascendente. Nei segni zodiacali indica il modo in cui si manifesta la fortuna e quale atteggiamento mentale ed emotivo attira il successo in ogni segno. Nei segni di fuoco, ad esempio, è la creatività; in quelli di terra la stabilità.

Mentre nelle case astrologiche la ruota della fortuna indica il settore pratico della vita in cui è più probabile trovare armonia e prosperità. Per i nati nella seconda casa, ad esempio, sono le finanze; per quelli della settima casa le relazioni.

Il legame con i tarocchi

La ruota della fortuna ha un significato anche nel mondo dei tarocchi. È il decimo degli arcani maggiori e rappresenta il destino, la ciclicità della vita e l’imprevedibilità del cambiamento. Chi lo trova al dritto si trova di fronte a una svolta inaspettata, un colpo di fortuna e l’inizio di un nuovo ciclo. Se si presenta al rovescio simboleggia invece una sfortuna temporanea, la resistenza al cambiamento o la ripetizione di vecchi errori.