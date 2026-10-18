Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I Calendari dell'Avvento beauty più belli del 2026

Se non riuscite a togliervi dalla testa la canzone “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey quasi certamente starete pensando ai calendari dell’Avvento beauty. Questi piccoli scrigni che celano dietro ogni casellina bellissime sorprese sono il dono da regalare e regalarci perché rendono l’attesa del Natale molto più divertente e poi aggiungono nuovi pezzi alla nostra collezione beauty.

La cosa bella dei calendari dell’Avvento non è solo il packaging accattivante, i prodotti in edizione limitata, ma la varietà, sì perché ce ne è uno (o più di uno) adatto a ogni gusto. Da quelli dedicati solo al make-up, a quelli per la skincare, fino a quelli che hanno il giusto mix di prodotti per una coccola beauty a 360°.

Visto che anno dopo anno i calendari dell’Avvento sono diventati un oggetto di culto, per non correre il rischio di rimanere senza abbiamo selezionato 10 proposte beauty da mettere in wishlist e acquistare subito.

Con Rituals la routine di bellezza si trasforma in un rituale

Se hai voglia di dedicare del tempo a te stessa o vuoi regalare un momento di relax a una persona cara, scegli il calendario di Rituals. Le 24 sorprese che ti accompagnano fino al Natale includono alcuni dei bestseller del brand ed edizioni limitate, come profumi avvolgenti, prodotti per i capelli e per il corpo racchiusi in una casa innevata che ci fa sentire l’atmosfera natalizia solo a guardarla.

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Maybelline: il calendario per un dolce make-up

C’è chi a Natale preferisce il pandoro e chi il panettone. Se fai parte del secondo team quest’anno le feste saranno ancora più dolci perché non solo potrai mangiare questa delizia, ma la inserirai anche nel tuo make-up. Con Maybelline e il suo calendario dell’Avvento Dolce Far Makeup potrai arricchire il tuo beauty case di nuovi prodotti. Giorno dopo giorno scoprirai i più amati del brand, incredibili novità e regali esclusivi tutti pensati per dare vita a make-up perfetti per le feste.

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Aspetta l’arrivo del Natale con il calendario Maybelline Dolce Far Makeup

L’Oréal Paris: un’esperienza beauty da vivere un giorno alla volta

Il calendario dell’Avvento L’Oréal Paris è un’altra idea da valutare perché regala a chi lo riceve un’esperienza beauty a 360°. Non dovrai scegliere tra un cofanetto per la cura dei capelli, uno per la skincare o uno dedicato al make-up. Aprendo le caselline avrai ogni giorno un prodotto diverso e una volta arrivato il 24 dicembre avrai una varietà di prodotti full-size. Il regalo di lusso da concederti a cominciare dal pack dal design fiabesco nero e gold.

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Calendario dell’Avvento Nivea: una coccola da aprire ogni mattina

Vuoi accompagnare il conto alla rovescia natalizio con una pelle curata e luminosa? Hai un’amica skincare addicted? Il calendario dell’Avvento Nivea è pensato per chi apprezza gesti semplici e prodotti che da sempre fanno parte della quotidianità. Un’atmosfera familiare che puoi apprezzare a partire dal cofanetto – che ritrae una palazzo addobbato a festa – e alcuni degli accessori che ricercano la praticità come il porta profumo, morbidi calzini e molto altro.

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Kissmas Countdown di Labello: il regalo perfetto per labbra da baciare

A Natale baci e abbracci sono immancabili e per farci trovare pronti dobbiamo preparare le nostre labbra al periodo delle feste con il calendario dell’Avvento Kissmas Countdown di Labello. Dietro alle finestrelle troverai bellissimi accessori e prodotti per le labbra che scarterai a Natale ma userai tutto l’anno perché mettono al riparo da vento, freddo e sole grazie a ingredienti nutrienti per labbra a prova di bacio.

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Essence: 24 giorni di pura bellezza

Lo stile pop e giocoso che da sempre contraddistingue Essence, lo ritroviamo anche nel calendario dell’Avvento Holiday Tree, anzi nei calendari. Il brand ha deciso di proporre tre versioni ispirate tutte alle palline che si appendono all’albero. La vera sorpresa, però si trova dentro il cofanetto con 24 sorprese in edizione limitata come prodotti per il viso, occhi, labbra e unghie per un make-up completo.

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L’Occitane: un viaggio sensoriale tra prodotti iconici

Un altro calendario dell’Avvento da regalare agli appassionati di skincare è quello de L’Occitane che in attesa del Natale ci porterà direttamente in Provenza con i suoi prodotti iconici che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Dietro ogni finestrella è nascosto un regalo in formato mini size pensato per risvegliare i tuoi sensi in attesa del 25 dicembre.

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Makeup Revolution: per chi ama sperimentare con il make-up

Per le beauty lover che non vogliono passare inosservate con il make-up ci vuole un calendario dell’Avvento all’altezza come quello di Makeup Revolution. Il cofanetto racchiude 10 prodotti full size, 8 mini e 6 accessori per divertirti a cambiare ogni giorno stile e sperimentare con il trucco. La selezione di best seller è alternata a novità esclusive con tonalità che si ispirano alle feste.

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W7: il calendario per chi ama le sorprese make-up

Il conto alla rovescia per l’arrivo del Natale avrà tutto un altro sapore con il calendario W7 perché è il regalo da fare assolutamente a chi vive il mondo del make-up come una scoperta continua e vuole sperimentare con texture, finish e prodotti. Una varietà di opportunità che ritroverai anche nei formati disponibili in full-site o in formato da viaggio da mettere in borsa o portare con te in vacanza.

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L’Erbolario: 24 sorprese in edizione limitata

Un calendario che non si esaurisce dopo aver aperto l’ultima casellina, ma che ti accompagna tutto l’anno. L’edizione del 2026 de L’Erbolario è esclusiva e unica, non solo perché ha fragranze ispirate alla natura e ai fiori, ma anche perché i prodotti viso, corpo e capelli in formato mini size una volta aperti possono essere conservati all’interno del beauty case in tessuto.

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