Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I libri su Amazon in uscita a dicembre 2026

Dicembre ha un ritmo tutto suo: le giornate si accorciano, l’aria diventa pungente e cresce la voglia di rallentare, ritagliandosi un’ora di pace sul divano con una coperta calda e una tisana fumante. È il mese perfetto per chiudere l’anno in bellezza scegliendo una storia capace di tenere compagnia durante le sere d’inverno e i giorni di festa, quando finalmente si trova un po’ di tempo in più per leggere senza fretta (o per abbattere la noia nelle giornate lente).

Allo stesso tempo, dicembre è il momento in cui si accende la corsa ai regali di Natale, e un libro resta sempre una delle scelte più personali, curate e apprezzate da mettere sotto l’albero.

Per aiutarti a scegliere il titolo giusto per il tuo comodino o per un pacchetto natalizio che lasci il segno, abbiamo selezionato dieci libri imperdibili su Amazon: dai thriller ad alta tensione e i noir nordici ai romanzi più intimi e riflessivi, passando per grandi saghe, inchieste di cronaca, biografie musicali e classici intramontabili.

Orlando. Il mondo delle Sette Sorelle

Per chi ha amato la saga firmata da Lucinda Riley, la scrittrice della famosissima saga delle Sette Sorelle che ha emozionato e appassionato il mondo intero, questo volume è un ritorno attesissimo in un universo narrativo fatto di segreti di famiglia, viaggi e grandi emozioni. Orlando, romanzo scritto da Harry Whittaker (figlio di Lucinda Riley), amplia il mondo delle Sette Sorelle con il calore e il respiro epico che hanno conquistato milioni di lettrici. Un’idea regalo sicura per qualsiasi fan della serie.



Offerta Lucinda Riley Orlando. Il mondo delle Sette Sorelle, nuovo capitolo legato alla celebre saga

La casa dei respiri

Quando Donato Carrisi torna in libreria, gli amanti del thriller sanno già che li aspetta una storia capace di tenere col fiato sospeso fino all’ultima pagina. La casa dei respiri gioca con l’inquietudine, i segreti e i colpi di scena psicologici che sono il marchio di fabbrica dell’autore. Perfetto per le lunghe serate invernali.



Offerta Donato Carrisi La casa dei respiri, il thriller ad alta tensione di Donato Carrisi

Il canto dei morti

Un grande ritorno per gli amanti del giallo nordico e della celebre saga de I delitti di Fjällbacka: Camilla Läckberg firma un nuovo thriller dalle atmosfere fredde, tese e ricche di segreti sepolti nel passato. Il canto dei morti unisce ritmo serrato e scavo psicologico, confermando la capacità dell’autrice svedese di tenere incollati alla pagina fino all’ultimo colpo di scena. Perfetto per le sere d’inverno sotto la coperta o come regalo sicuro per chi divora i noir scandinavi.

Camilla Läckberg Il canto dei morti (I delitti di Fjällbacka), il nuovo thriller nordico di Camilla Läckberg

Una vita come tante – Edizione speciale 10 anni

Uno dei romanzi contemporanei più intensi, discussi e amati dell’ultimo decennio torna in una veste celebrativa per il suo decimo anniversario. Una vita come tante è una storia potente sull’amicizia, il dolore e la resilienza, resa ancora più preziosa da questa edizione speciale. Un libro-evento da custodire in libreria o da donare a chi ama le grandi letture emozionanti oppure a chi ha già letto il libro in formato digitale e ora lo vuole collezionare e mettere in mostra in libreria di casa.



Offerta Hanya Yanagihara Una vita come tante, edizione speciale per i 10 anni del romanzo cult

Chi ha ricevuto il miglior regalo di Natale?

A volte, nella foga della ricerca del regalo perfetto, ci rendiamo conto che stiamo prendendo tutti la faccenda regali un pò troppo sul serio. Quando non sai davvero più che cosa regalare a quel collega con cui vi punzecchiate tutto l’anno, il fratello o la sorella con cui fate a gara per il regalo perfetto oppure il papà che dice sempre che non vuole nulla per Natale, ecco l’idea che aspettavi. Chi ha ricevuto il miglior regalo di Natale? Non è una lettura celebrativa sul Natale ma un pensiero ironico che lascia spiazzato chi lo riceve e strappa un sorriso a tutta la compagnia di Natale. Ricordatevi di fare un video per immortalare il momento dell’apertura del regalo per ricordare per sempre la sua faccia!



Offerta Libro di Natale Chi ha ricevuto il miglior regalo di Natale?

Vasco Rossi. Sulle ali del successo

Se leggendo questo titolo hai subito pensato a qualcuno in particolare, questo è il segno che aspettai. Dopo il grande successo del Volume I, omaggio imperdibile per chi ama la musica italiana e la storia del rock di casa nostra, Vasco Rossi. Sulle ali del successo, ripercorre il percorso, l’energia e i momenti iconici del Blasco, trasformandosi in un’idea regalo azzeccatissima per fan, collezionisti e appassionati di biografie musicali.



Offerta Vasco Rossi Vasco Rossi. Sulle ali del successo, il volume dedicato all'icona del rock italiano

Cofanetto Brontë. I capolavori

Dopo il grande successo cinematografico di Cime Tempestose, interpretato magistralmente da Jacob Elordi e Margot Robbie, in molti si sono avvicinati alla lettura dei grandi classici delle sorelle Brontë. Per questo il cofanetto che raccoglie i capolavori immortali delle sorelle che hanno segnato la letteratura romantica e gotica, con tutti i volumi presentato in un formato elegante, è l’idea perfetta per fare bella figura sotto l’albero. Un regalo raffinato e senza tempo per chi ama le edizioni curate da tenere in bella vista nella libreria.



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Garlasco. Tutta la storia

Per l’amico, la sorella o il collega ossessionato dai casi di cronaca nera, le inchieste e la saggistica d’attualità, Garlasco è la storia che quest’anno ha invaso podcast, programmi tv, radio e non solo. In questo libro, Francesca Bugamelli ricostruisce con rigore e chiarezza uno dei casi giudiziari più discussi e seguiti in Italia. Una lettura intensa e documentata, perfetta per chi segue il true crime e vuole approfondire ogni dettaglio della vicenda.



Offerta Francesca Bugamelli Garlasco. Tutta la storia, la ricostruzione completa del celebre caso di cronaca

Dove finiscono gli anni

Per chi cerca una lettura capace di toccare le corde più profonde, il nuovo libro di Alessandro D’Avenia, autore amatissimo, è una coccola per l’anima e un invito a fermarsi a riflettere. Dove finiscono gli anni affronta con la consueta sensibilità dell’autore il senso del tempo che passa, la crescita e il valore delle relazioni che ci trasformano. Una scelta perfetta per accompagnare la fine dell’anno e un’idea regalo delicata e sentita per Natale.



Offerta Alessandro D'Avenia Dove finiscono gli anni, il nuovo libro di Alessandro D'Avenia

Miss Bee e l’inganno in prima classe

Una lettura brillante, ironica e piena di atmosfera, perfetta per chi ama i gialli eleganti e le protagoniste intelligenti. Miss Bee e l’inganno in prima classe mescola mistero, intrighi e quel ritmo leggero ma coinvolgente che ti fa girare pagina dopo pagina senza accorgertene. Ottimo da leggere durante le vacanze o da regalare a chi adora i romanzi con un tocco retrò.



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