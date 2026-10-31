Nuove uscite, grandi ritorni e storie avvolgenti: i 8 libri da non perdere a novembre

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I libri da leggere a novembre

Novembre è il mese in cui l’autunno mostra il suo volto più intimo. Le giornate si accorciano, il freddo inizia a farsi sentire e il richiamo del divano, accompagnato da una bevanda calda, diventa irresistibile. Ma è anche un periodo di forte dualismo: mentre fuori la natura rallenta, la società e il mondo continuano a correre, spesso in direzioni caotiche. Le letture di questo mese riflettono esattamente questo equilibrio. Da un lato abbiamo il bisogno di decodificare un presente complesso, affrontando le sfide educative e i grandi temi geopolitici; dall’altro, la necessità di rifugiarsi in storie avvolgenti, ritorni letterari molto attesi, capolavori senza tempo e, perché no, uno sguardo pratico ai regali per le feste in arrivo.

Ecco un percorso di lettura pensato per accompagnarvi attraverso le diverse anime di questo novembre.

Ti farò correre in salita. Come e perché educare alla fatica le nuove generazioni

Tra incertezze globali, disordini sociali e una costante sensazione di precarietà, essere genitori oggi è una sfida complessa. Ti farò correre in salita di Alberto Pellai affronta proprio il tema del crescere i ragazzi in un momento storico così turbolento. È una lettura imprescindibile per chi ha figli e cerca strumenti concreti per non farsi sopraffare dall’ansia, aiutando le nuove generazioni a trovare una bussola e a sviluppare la resilienza necessaria per affrontare il mondo di oggi.

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Come se ne esce. Il mondo dopo Donald Trump

Rimanendo ancorati alla comprensione del nostro tempo, Come se ne esce. Il mondo dopo Donald Trump di Francesco Costa (Mondadori) è il saggio perfetto per chiarirsi le idee. In un periodo dominato dai risultati delle elezioni americane e dagli stravolgimenti internazionali, Costa analizza le dinamiche politiche ed economiche che stanno ridisegnando gli equilibri globali. Una lettura essenziale per collegare i punti e capire le vere implicazioni delle notizie che leggiamo ogni giorno.

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La confessione di Elsa

Quando l’attualità si fa troppo pesante, il rifugio ideale è la grande narrativa d’autore. Per i tantissimi fan dello scrittore pugliese, La confessione di Elsa di Gianrico Carofiglio (Einaudi) rappresenta un ritorno attesissimo. Un’indagine serrata che scava nei chiaroscuri dell’animo umano e nei dilemmi etici, seguendo le tracce di un segreto tenuto nascosto troppo a lungo. Un legal thriller psicologico con il ritmo incalzante a cui l’autore ci ha abituati.

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La parola magica. Una vita scritta

Se invece cercate atmosfere più calde e introspettive, La parola magica. Una vita scritta di Isabel Allende (Feltrinelli) è un regalo a cuore aperto per i suoi lettori. In questo libro l’autrice ripercorre le tappe fondamentali della sua esistenza, intrecciando la genesi dei suoi romanzi più amati con memorie private. Una profonda riflessione sull’amore e sul potere salvifico della scrittura.

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Ragione e sentimento. Ediz. integrale

A proposito di sentimenti e atmosfere squisitamente autunnali, complice la recente uscita al cinema del nuovo adattamento, è il momento perfetto per riscoprire Ragione e sentimento di Jane Austen (Newton Compton Editori) nella sua edizione integrale. Le vicende delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood, divise tra il dovere del controllo e l’impeto della passione, rimangono la quintessenza della lettura cozy da gustare sotto le coperte.

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Era una nuvola

Per elevare ulteriormente lo spirito e aggiungere prestigio alle letture del mese, la poesia è una tappa obbligata. Era una nuvola di Anne Carson (Crocetti) è il titolo su cui puntare: un’opera lirica di rara potenza ed eleganza, firmata dalla neo vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2026. Un’occasione per esplorare versi capaci di mescolare mito classico e sensibilità contemporanea.

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Skincare, pelle e beauty. La scienza dei cosmetici

Infine, novembre ci ricorda che il Natale non è poi così lontano. Per portarsi avanti ed evitare lo stress dell’ultimo minuto, Skincare, pelle e beauty. La scienza dei cosmetici di Beatrice Mautino (Gribaudo) è l’idea perfetta da regalare (o farsi regalare). Pensato per le appassionate di make-up e cura del viso, il saggio smonta le bufale del marketing con leggerezza e rigore scientifico, insegnando a scegliere i prodotti migliori con consapevolezza e senza sprechi.

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