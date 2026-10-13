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GettyImages Lady Gaga svela la sua skincare routine

Mother Monster ha colpito ancora! In una serie di video su Instagram, Lady Gaga ci ha aperto le porte del suo bagno per mostrarci la sua beauty routine casalinga. Il risultato? Un look “home glam” fresco, scolpito e super rapido, perfetto per l’autunno.

Ecco tutti i dettagli della sua routine e i prodotti budget-friendly per replicarla senza svuotare il portafoglio.

La skincare

La preparazione inizia sempre con un’attenta cura della pelle. Nel video del 7 ottobre, la popstar si mostra completamente struccata mentre applica un siero trasparente alla vitamina C e una crema idratante che lei stessa definisce ironicamente la sua “salsa segreta”. In un Reel precedente l’avevamo vista partire rimuovendo una maschera in tessuto rosa, rivelando un incarnato nudo e luminoso. Tuttavia, c’è un dettaglio fondamentale: i prodotti di skincare utilizzati non vengono mai mostrati esplicitamente nei video, mantenendo un alone di mistero sui sieri e le creme che preparano la sua base perfetta.

Ma niente panico, beauty addicted! Anche se non conosciamo i nomi esatti (e probabilmente lussuosissimi) delle sue pozioni magiche, possiamo preparare la nostra pelle ottenendo lo stesso effetto super glowy. Ecco i nostri consigli per ricreare lo step skincare con perfette alternative low cost:

Siero Vitamina C: Garnier SkinActive Siero Vitamina C Anti-Macchie (leggero, trasparente e perfetto per dare una sferzata di luce prima del trucco).

Offerta Garnier Garnier SkinActive Siero Vitamina C Anti-Macchie

Crema idratante: e.l.f. Holy Hydration! Face Cream (ricca, rimpolpante e super abbordabile per fare da base e sigillare l’idratazione).

E.l.f Holy Hydration! Face Cream

Il Makeup: trionfo Haus Labs e la tecnica del pennello piatto

Al contrario, per quanto riguarda il trucco non ci sono segreti. Tutti i prodotti makeup applicati dalla cantante sono firmati Haus Labs by Lady Gaga, il suo brand di cosmetici.

Nel video, Gaga ci mostra una tecnica super moderna per la base: niente fondotinta, ma stende il correttore su tutto il viso utilizzando un pennello piatto, ottenendo un finish super levigato. Passa poi a scolpire i lineamenti con un contour stick e scalda l’incarnato con un bronzer marrone, che sfuma generosamente anche su décolleté e clavicole.

Per dare un tocco di colore alle guance, applica un blush in stick rosato. Il gran finale è per le labbra: una matita chiara, con i contorni sfumati ad arte grazie a un pennellino di precisione.

Ricrea il makeup in versione low cost:

Correttore (da usare su tutto il viso): Catrice True Skin High Cover Concealer (coprente, idratante e perfetto da stendere con un pennello piatto a lingua di gatto).

Catrice Catrice True Skin High Cover Concealer

Contour Stick: KIKO Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour (facilissimo da sfumare, per scolpire zigomi e mascella).

Offerta Kiko Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour

Bronzer liquido marrone: Freshly Cosmetics Sunrise Drops Serum (per scaldare viso e clavicole).

Offerta Freshly Cosmetics Sunrise Drops Serum | Bronzer Liquido Viso con Vitamina C

Blush stick rosato: KIKO Milano Velvet Touch Creamy Stick Blush (pratico, luminoso e dal colore pieno).

Offerta Collistar Twist Glowy Blush Stick Viso Occhi Labbra, Blush in Stick Cremoso 3-in-1

Menzione speciale per i pennelli, veri protagonisti di questa routine! Abbiamo scovato il kit che si intravedono del video, per avere sia il lato da fondotinta che quello piatto per il correttore in un solo tool

START MAKERS Pennello Fondotinta Start Maker 2 pezzi

Per completare il tutto, vi basterà indossare il vostro maglione a trecce preferito: siete pronte per il vostro momento “home glam “!

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