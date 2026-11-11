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GettyImages Nicole Kidman, il segreto del make-up

È il dilemma beauty per eccellenza: l’illuminante va applicato prima o dopo il fondotinta? Se finora siete sempre state abituate a picchiettarlo o spolverarlo a fine trucco, preparatevi a cambiare le regole del gioco. A svelare il segreto per un incarnato letteralmente radioso è stata Gucci Westman, celebre e fidata truccatrice di Nicole Kidman, che ha curato il favoloso beauty look dell’attrice per il recente LACMA Art+Film Gala 2026.

Sul red carpet, l’attrice premio Oscar sfoggiava un viso luminoso, fresco e vibrante, in perfetta armonia con il suo abito Chanel ispirato al mondo del balletto. Il segreto di questa pelle di porcellana? La sua makeup artist ha rivelato di aver applicato l’illuminante prima del fondotinta, utilizzandolo come base mirata.

Nello specifico, la Westman ha utilizzato un prodotto di lusso (il Luminizing Face Enhancer di Clé de Peau Beauté), stendendolo sotto la base vera e propria: “[L’ho usato] solo sopra lo zigomo per ottenere la giusta quantità di radiosità e una luminosità che sembra provenire dall’interno“, ha spiegato la truccatrice. Questa tecnica permette alla luce di sprigionarsi in modo naturale in trasparenza, fondendosi con l’incarnato per ore ed evitando l’antiestetico effetto “striscia metallica” che a volte si crea applicando le polveri sopra il trucco.

Come ricreare il look “glow from within” (con prodotti low cost)

Non è necessario spendere cifre da capogiro per provare questa tecnica hollywoodiana. Ecco una combo perfetta di prodotti low cost, facilmente reperibili su Amazon Italia, per replicare questo fantastico effetto.

L’Illuminante (da usare come base): KIKO Milano Glow Fusion Highlighting Drops 02. A differenza delle classiche polveri, questo illuminante liquido è l’alleato perfetto per questa tecnica. Applicatelo esattamente come consiglia Gucci Westman: mettetene qualche goccia sulla parte alta degli zigomi e sfumatelo sulla pelle nuda (o dopo il primer). La sua texture sottile si aggrappa alla pelle creando una base specchiata ma naturale.

KIKO Milan KIKO Milano Glow Fusion Highlighting Drops 02

Il Fondotinta (leggero e radioso): L’Oréal Paris Accord Parfait. Per far sì che la luce del vostro illuminante riesca a trasparire dall’interno, non potete usare un fondotinta opaco o troppo pastoso. L’Accord Parfait ha una formula arricchita con acido ialuronico, una texture fondente e una coprenza modulabile.

Il Fissante Glow (per sigillare e amplificare la luce): NYX Professional Makeup Dewy Finish Setting Spray. Una volta creata la base perfetta, serve un tocco finale per assicurarsi che duri tutta la sera (proprio come sul red carpet) senza spegnere l’effetto radioso. Questo spray fissa il trucco e regala un finish “dewy” (rugiadoso) che fa fondere insieme tutti i prodotti eliminando l’effetto polveroso.

NYX Professional Makeup NYX Professional Makeup Dewy Finish Setting Spray.

Il consiglio in più per l’applicazione

Dopo aver sfumato l’illuminante sugli zigomi, stendete il fondotinta su tutto il viso utilizzando una spugnetta umida (come la classica beauty blender). Quando passate sulla zona degli zigomi, assicuratevi di picchiettare dolcemente senza trascinare la spugna, in modo da non spostare l’illuminante sottostante. Il risultato finale sarà una pelle dall’aspetto sano, rimpolpato e pronto per il red carpet!

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