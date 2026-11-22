Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Basta un cucchiaio per essere più belle, o quantomeno avere un viso più fresco e riposato. Parola di Samira Lui che, a La Ruota della Fortuna, ha svelato uno dei suoi piccoli segreti di bellezza. Un rimedio casalingo alla portata di tutti che ha immediatamente incuriosito una delle concorrenti. Ma nel corso della puntata c’è stato spazio anche per un importante annuncio di Gerry Scotti: due nuovi giochi sono pronti a rivoluzionare il programma di Canale 5, proprio mentre si fa sempre più accesa la sfida degli ascolti tv con Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Il trucco del cucchiaino di Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Tutto è cominciato durante una delle manche de La Ruota della Fortuna, quando l’attenzione si è concentrata sulle borse sotto gli occhi. Un argomento che ha offerto a Samira Lui l’occasione per condividere un piccolo trucco di bellezza che non richiede prodotti costosi né particolari trattamenti.

“Ormai ci sono i patch di tutti i tipi, ma se non li avete basta mettere un cucchiaio in frigo e, una volta che è ben gelato, lo posizionate sotto gli occhi”, ha spiegato la showgirl, suggerendo un’alternativa economica ai tradizionali prodotti per il contorno occhi.

Un consiglio semplice, che ha subito conquistato Laura, una delle concorrenti della puntata. “Domani lo provo anche io”, ha affermato, incuriosita dal rimedio suggerito da Samira.

Il freddo, del resto, può contribuire a ridurre temporaneamente il gonfiore della zona perioculare, anche se non elimina le cause delle borse sotto gli occhi. È importante, però, che il cucchiaio sia fresco e non eccessivamente freddo, per evitare irritazioni sulla pelle delicata del viso.

Gerry Scotti annuncia due nuovi giochi a La Ruota della Fortuna

Ma il consiglio di bellezza di Samira Lui non è stata l’unica sorpresa della puntata di domenica 22 novembre de La Ruota della Fortuna. Come promesso a inizio mese, Gerry Scotti ha annunciato l’arrivo di due nuovi giochi, anticipando alcune novità destinate a modificare il ritmo della trasmissione.

Tra queste c’è Corsa ai regali, una nuova manche pensata per accompagnare il pubblico verso le festività natalizie. Il meccanismo prevede che ogni giorno venga suggerita un’idea regalo per Natale, trasformando il celebre gioco delle parole in un’occasione per trovare qualche spunto in vista delle feste.

A commentare la novità è stata Samira Lui, che ha osservato quanto possa essere complicato scegliere il regalo giusto: “Le idee mancano sempre quando si parla di fare regali”.

La nuova manche, come chiarito dunque da Gerry Scotti, debutterà lunedì 23 novembre e prenderà il posto di Chiacchiere da bar, uno dei giochi che hanno accompagnato il pubblico negli ultimi mesi.

Un cambiamento che conferma la volontà della produzione di continuare a sperimentare, introducendo nuove formule senza rinunciare agli elementi che hanno contribuito al successo della trasmissione.

Del resto la sfida con Affari Tuoi di Stefano De Martino è più serrata che mai e spinge entrambe le reti a mantenere alta l’attenzione del pubblico. In uno scenario del genere, dei cambiamenti rappresentano sicuramente una strategia per rinnovare il programma e offrire ai telespettatori motivi sempre diversi per sintonizzarsi.