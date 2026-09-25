Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il blush che si adatta alla tua pelle

Quante volte ci siamo perse davanti agli scaffali del make-up, indecise tra il pesca, il malva o quel rosa bambola che sta benissimo all’amica ma su di noi fa subito effetto “Heidi”? Trovare il blush perfetto è sempre stata una mezza impresa. Fino a ora.

Se passate un po’ di tempo sui social, avrete sicuramente notato l’ossessione del momento: i blush che cambiano colore. Sembrano magia nera (a volte letteralmente, visti i colori assurdi nei packaging!), ma in realtà è pura chimica beauty. All’interno di questi prodotti ci sono dei pigmenti “intelligenti” che, entrando in contatto con l’idratazione e il livello di pH naturale della tua pelle, si attivano. Il risultato? Niente più tentativi a vuoto o congetture sui sottotoni. Il blush crea in pochi istanti una sfumatura di rosa assolutamente unica, pensata su misura per te, regalandoti quel colorito “sano” da post-allenamento o da passeggiata all’aria aperta. È il tuo incarnato, ma nella sua versione migliore.

Alla base di questa tecnologia ci sono speciali pigmenti (spesso identificati come Red 27) che rimangono incolori o di tonalità neutre all’interno della confezione, ma reagiscono istantaneamente quando entrano in contatto con l’umidità e il livello di pH naturale della pelle. Se volete cavalcare il trend andando sul sicuro, c’è un nome a cui affidarsi a occhi chiusi: Wonderskin. Sì, esatto, proprio il brand diventato virale e conosciutissimo ovunque per le sue iconiche tinte labbra peel-off! Questa volta sono tornati a far battere il cuore (e colorare le guance) con un prodotto che sta letteralmente spopolando, forte di oltre 3.700 recensioni entusiaste: il Wonderskin pHlush Stick – Blush in crema a pH attivato.

Wonderskin Wonderskin pHlush Stick – Blush in crema a pH attivato

Da grigio a wow in un istante

L’applicazione è intuitiva e a prova di errore: applica il prodotto direttamente sulle guance per un aspetto naturalmente arrossito. Sfuma poi con le dita, con una spugnetta o con un pennello per ottenere una finitura perfettamente uniforme. E, sì, avete letto bene. Lo stick si presenta in un’insolita e audace tonalità grigia. Ma non fatevi spaventare: appena tocca le guance o le labbra, reagisce alla vostra pelle trasformandosi nel vostro rosa perfetto.

L’applicazione è intuitiva e a prova di errore: applica il prodotto direttamente sulle guance per un aspetto naturalmente arrossito. È modulabile, il che significa che potete fermarvi a un tocco super naturale o stratificarlo per un look più deciso. Sfuma poi con le dita, con una spugnetta o con un pennello per ottenere una finitura perfettamente uniforme.

Skincare e make-up in un solo gesto

Oggi vogliamo prodotti che ci facciano belle, ma che siano anche gentili con la nostra pelle. Non si limita a colorare, ma coccola.

La formula è arricchita con ingredienti nutrienti che idratano, rinfrescano e leniscono, basta guardare i potentissimi attivi di skincare che lo compongono:

Niacinamid e: aiuta a ripristinare e proteggere la pelle.

e: aiuta a ripristinare e proteggere la pelle. Burro di Karité : nutre, ammorbidisce e rigenera l’incarnato.

: nutre, ammorbidisce e rigenera l’incarnato. Succo di foglia di Aloe : ripara e rimpolpa, per un effetto super plump.

: ripara e rimpolpa, per un effetto super plump. Olio di Jojoba : idrata e lenisce in profondità.

: idrata e lenisce in profondità. Allantoina (Allantoin): idrata e ripara la barriera cutanea.

Se avete la pelle secca o un po’ sensibile, la sua texture leggera e fluida è una vera manna dal cielo: scivola senza sforzo e lascia una sensazione di freschezza assoluta.

Wonderskin Wonderskin pHlush Stick – Blush in crema a pH attivato

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