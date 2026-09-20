Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I bronzer leggeri regalano un effetto sunkissed

L’estate sta volgendo al temine e se guardandoti allo specchio vedi scomparire poco alla volta l’abbronzatura non ti preoccupare. L’effetto sunkissed è salvo con i bronzer leggeri che oltre a darti un incarnato come se fosse baciato dal sole, rientrano nella tendenza make-up no make-up che ha impazzato questa estate.

Validi sostituti del contouring, con la loro formula impalpabile hanno tutto quello che serve per assicurarti anche a settembre una pelle dorata come se fossi appena tornata da una vacanza ai Tropici. Applicati nei punti giusti come fronte, zigomi e tutte quelle zone del viso colpite naturalmente dal sole ti regalano una luminosità extra che enfatizza i lineamenti. Online ci sono bronzer in polvere, crema o liquidi da inserire nel tuo beauty per ottenere un make-up no make-up adatto alla stagione.

Clinique Sun-Kissed Face, il bronzer in gel

Parlando di formule leggere, quella in gel rientra perfettamente in questa tendenza. Alla lista delle formulazioni dei bronzer adesso puoi aggiungere quella in gel di Clinique Sun-Kissed Face. Aggiunto alla crema viso o al fondotinta intensifica l’abbronzatura e ti assicura un effetto luminoso ma non unto. La formula in gel, infatti, è priva di oli e resiste a sudore e umidità adattandosi a qualsiasi tipologia di pelle, per un effetto naturale che dura tutto il giorno.

e.l.f., il fondotinta liquido

Dato che le tendenze hanno riportato alla ribalta il make-up non make-up abbiamo bisogno di prodotti versatili e il bronzer di e.l.f. è ideale per mantenere l’effetto abbronzato. Il cosmetico oltre a essere bronzer è anche contour e grazie alla 10 colorazioni differenti super pigmentate si adatta a qualsiasi incarnato per un effetto naturale. La formula è talmente tanto leggera che può essere sfumata facilmente solo con i polpastrelli, lasciandoti una sensazione di leggerezza sulla cute.

L’Oréal Lumi, il bronzer in stick

Se sei spesso fuori casa e vuoi avere un make-up perfetto da mattina a sera, ti suggeriamo di mettere in borsa il bronzer in stick. In particolare Lumi Bronze di L’Oréal è uno degli ultimi arrivati del brand, ma in pochissimo tempo ha conquistato tutti. A farlo diventare un must per chi lo ha provato è proprio la sua formula così leggera che puoi modulare ottenendo il risultato che vuoi. Disponibile in tre diverse tonalità ti lascia un incarnato abbronzato in modo naturale ed è come non averlo perché non si deposita nelle linee sottili del viso e non crea antiestetici stacchi. Il tutto favorito da una sensazione setosa sulla cute.

Offerta L'Oréal Paris Lumi Il bronzer in stick

Buttermelt di NYX, il bronzer ibrido

Tra i bronzer con formula leggera non potevamo farci sfuggire Buttermelt di NYX che ha stuzzicato il nostro interesse con la sua formula ibrida a metà tra crema e polvere. La presenza al suo interno del burro di karitè e di mandorla, si combina con un pigmento intenso e caldo che crea quell’effetto sunkissed anche dopo che l’abbronzatura è sparita. Inoltre, la sua formula è pensata per durare tutto il giorno: una volta applicata crea l’effetto no-transfer e uniforme.

Rimmel London, il bronzer in polvere

Il bronzer in polvere è la più classica delle formule e quella di Rimmel London è pensata per chi è alle prime armi perché è facile da sfumare e dona al viso un tocco di abbronzatura in modo del tutto naturale scolpendo in contemporanea i lineamenti. Visto che è leggera, pur essendo un formula la texture si uniforma alla pelle dandole un tocco di luminosità senza per questo lucidare la cute.

Rimmel London Il bronzer in polvere

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale