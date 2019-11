Il coraggio di Francesca Manzini: nuda su Instagram contro il body shaming

editato in: da

Forte, coraggiosa e bellissima: Francesca Manzini sfida il body shaming e fa centro su Instagram, mostrandosi senza veli. La comica e attrice non è solo una grande artista, ma anche una donna che ha combattuto battaglie importanti e che non si ferma alla superficie. Per questo motivo ha deciso di lanciare un chiaro messaggio a chi critica gli altri per il peso.

Niente filtri, nessuno photoshop, solo lei, bella e naturale, in riva al mare, nuda: Francesca Manzini ha stupito tutti pubblicando una foto scattata dalla fotografa Karen Di Paola. “Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima” ha scritto citando una frase di Charlie Chaplin estratta da una lettera per la figlia Geraldine.

I follower hanno apprezzato, commentando lo scatto di Francesca e complimentandosi con lei. Bella e di talento, la Manzini è arrivata al successo grazie a Mai Dire Talk, ma è ad Amici Celebrities che il pubblico è riuscito a scoprire il suo lato più vero e umano.

Nel corso della sua partecipazione allo show, l’attrice è stata spesso presa di mira dagli haters per via delle sue curve e lei ha risposto a tono nelle Stories di Instagram, mostrandosi mentre addentava una pizza con la Nutella. “Maria si rifornisce da un pizzettaro pazzesco – ha spiegato -. Me la merito dopo 12 ore di lavoro. Puro gusto, viva la vida”.

Francesca in passato ha combattuto contro l’anoressia e la bulimia, per questo sa quanto sia importante avere un buon rapporto con il proprio corpo e con il cibo. Un calvario, il suo, iniziato quando aveva solamente 18 anni. “Caddi in preda dell’anoressia, pesavo 47 chili – aveva raccontato qualche tempo fa a Spy -. Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”.

Oggi la Manzini ha 29 anni ed è felice. L’attrice ha trovato il suo equilibrio e la felicità, per questo può diventare un grande esempio per chi ancora sta cercando la sua strada e si trova ad affrontare body shaming e problemi di peso.