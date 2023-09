Francesca Manzini, l’anoressia e l’amore che salva: la confessione a “La volta buona”

Fonte: Ansa Francesca Manzini, l'amore che l'ha salvata dall'anoressia

Questa sera, lunedì 18 settembre, Francesca Manzini debutterà al fianco di Max Giusti nel nuovo programma di Rai 1 Fake Show. “A guardarmi a casa ci sarà Marco” ha raccontato la comica a Caterina Balivo, ospite negli studi de La Volta Buona. E, nel corso della puntata, il nome di Marco tornerà spesso sulle labbra della showgirl, testimone di un amore così forte da riportare Manzini alla vita dopo anni di malattia e problemi in famiglia.

“Marco mi ha salvata”, la confessione di Francesca Manzini

“Con lui sono rinata” ha confidato, commossa, Francesca Manzini. Ospite dell’amica Caterina Balivo – che ha preso il posto di Serena Bortone nel palinsesto Rai – la comica arrivata al successo con il Tale e quale show condotto da Carlo Conti, ha raccontato del suo amore per Marco Scimia, barbiere 35enne diventato famoso sul web per l’impressionante somiglianza con Johnny Depp: “Mi piacerebbe lavorare con Depp, ma amo Marco e al mio fianco preferisco avere lui” ha scherzato Manzini.

Nel corso del tempo, il barbiere dal look hollywoodiano è diventato per Francesca Manzini punto di riferimento e fonte di forza e serenità. “È stato grazie a Marco se ho riallacciato i rapporti con mio padre. Non ci parlavamo da 4 anni, l’unica volta che mi ha scritto è stato dopo la prima puntata di Striscia la notizia, per lo shock ho avuto un attacco di panico e Antonio Ricci ha dovuto accompagnarmi in ospedale”.

Marco accanto a lei anche nei momenti più duri

E lo zampino di Marco Scimia c’è anche dietro la rinascita di Francesca Manzini che, dopo un passato in preda a gravi disturbi alimentari, è stato accanto alla fidanzata durante il percorso di guarigione. “È stato lui a consigliarmi la psicoterapia. È una cosa sana, se uomo o una donna ti invita a prenderti cura di te, vuol dire che ti ama davvero”.

Così, dopo un’adolescenza passata ad alternare bulimia e anoressia e anni passati ad odiare il proprio corpo, usando il cibo come strumento autodistruttivo, Francesca Manzini è finalmente serena: “Ho ricominciato a volermi bene, a vedermi bella. Devo ringraziare il mio nutrizionista, grazie a lui ho superato del tutto i miei disturbi alimentari. Ho capito che bisogna mangiare per nutrirsi e non per compensare”.

Francesca Manzini: una comica in ascesa

Dare il massimo nel proprio lavorare non è facile se non si sta bene dentro, eppure negli ultimi anni Francesca Manzini è riuscita a costruire, passo dopo passo, una solida carriera da comica e imitatrice, conquistando l’affetto del pubblico anche grazie a una spontanea e costante presenza sui social.

Concorrente di Amici Celebrities per volere di Maria De Filippi, è stato Carlo Conti a portarla al vero successo: è con le convincenti esibizioni di Tale e quale show che Manzini si è fatta conoscere dagli italiani. Seppur non senza difficoltà: “Il periodo di Tale e quale è stato un periodo molto difficile per me, a casa avevo molte cose da sistemare. Molte volte mi è capitato di piangere prima di entrare in scena”. Ma oggi le lacrime sono state sostituite da un sorriso e Francesca Manzini ha riscoperto la leggerezza, anche una volta scesa dal palcoscenico.