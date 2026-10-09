“Totomorte” sulla bacheca della redazione di Bar Centrale, è polemica su Elisa Isoardi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elisa Isoardi

Elisa Isoardi nella bufera. Tutta colpa di una storia social realizzata nella redazione di Bar Centrale, il programma che conduce il sabato pomeriggio su Rai 1. Nell’immagine condivisa sul profilo Instagram della conduttrice alcuni utenti hanno individuato una lavagna con la scritta dead pool e un elenco di 22 personaggi famosi, accompagnati dalle rispettive età. Una sorta di totomorti che ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi ha interpretato la lista come un gioco di cattivo gusto e chi ha ipotizzato potesse trattarsi di un appunto legato al lavoro redazionale. Al momento, però, non sono arrivati chiarimenti ufficiali.

Elisa Isoardi, una dead pool nella redazione di Bar Centrale

L’intenzione era quella di condividere con i follower un momento informale della preparazione di Bar Centrale, mostrando ciò che accade lontano dalle telecamere. Elisa Isoardi ha pubblicato una storia Instagram nella quale compariva una collaboratrice intenta a concedersi una pausa, accompagnando lo scatto con la didascalia: “Momento prima lettura con popcorn”.

Un’immagine come tante, almeno in apparenza. A catturare l’attenzione di alcuni utenti, però, non è stata la protagonista della fotografia, bensì ciò che si trovava alle sue spalle.

Appesa alla parete della redazione era infatti visibile una grande lavagna con una lista numerata di 22 nomi, preceduta dalla scritta inglese dead pool, espressione utilizzata per indicare un gioco nel quale si prova a indovinare quale personaggio famoso morirà per primo, generalmente entro un determinato periodo di tempo.

La presenza dell’elenco non è sfuggita agli utenti più attenti, che hanno ingrandito la fotografia per leggerne il contenuto. Nel giro di poco tempo, gli screenshot hanno cominciato a circolare su diverse piattaforme, alimentando commenti e discussioni.

A rendere particolarmente delicata la vicenda è stata soprattutto la presenza, nell’elenco, di alcuni dei personaggi più conosciuti e apprezzati del panorama italiano.

In cima alla lista compare Lino Banfi, seguito da Renzo Arbore, Sophia Loren, Mogol, Liliana Segre, Tony Renis e Adriano Celentano. Tra gli altri nomi leggibili figurano Vincenzo Mollica, Johnny Dorelli, Maurizio Mattioli e Giovanni Allevi.

La lista prosegue con Paolo Conte, Teddy Reno, Roberto Vecchioni, Vittorio Sgarbi e Memo Remigi, per poi includere anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Dino Zoff e Mina. Alcuni nomi risultano invece difficili da decifrare. Particolare attenzione ha suscitato proprio la presenza del capo dello Stato, accanto al quale è stata aggiunta la frase “speriamo di no”.

Per ciascuno dei personaggi era inoltre indicata l’età, un elemento che ha contribuito ad alimentare l’interpretazione della lavagna come un elenco legato a possibili decessi.

La diffusione dell’immagine ha provocato reazioni differenti. Alcuni utenti hanno criticato l’opportunità di tenere una lista del genere in un ambiente professionale, mentre altri hanno invitato a non trarre conclusioni affrettate senza conoscere il contesto nel quale era stata realizzata.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Elisa Isoardi

Al momento né Elisa Isoardi né la redazione di Bar Centrale né l’azienda hanno fornito spiegazioni ufficiali sul contenuto della fotografia. Resta dunque ancora da chiarire quale fosse il contesto nel quale è stato compilato l’elenco e se la sua presenza avesse effettivamente un collegamento con il lavoro della trasmissione.