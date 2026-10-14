Fiorello prende in giro Elisa Isoardi e pubblica il suo totomorte con De Martino e Amadeus

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rosario Fiorello

Fiorello prende in giro Elisa Isoardi su Instagram, pubblicando il suo “totomorte” dopo quanto accaduto negli ultimi giorni e le polemiche che hanno coinvolto il programma Bar Centrale. Sulla lavagna dello showman sono finiti alcuni nomi di conduttori famosi da Amadeus, grande amico di Fiorello, a Stefano De Martino, direttore artistico del prossimo Sanremo.

Fiorello prende in giro Elisa Isoardi: il suo totomorte su Instagram

Cresce l’attesa per il misterioso appuntamento di domenica 18 ottobre 2026. Una data in cui Fiorello tornerà su Rai Uno insieme all’amico Fabrizio Biggio per qualcosa di speciale. E mentre tutti si chiedono cosa accadrà e quali sorprese riserverà Fiorello, lui si diverte a ironizzare sul totomorte che ha coinvolto Elisa Isoardi, conduttrice di Bar Centrale.

Una vicenda, ricca di polemiche, che aveva spinto la conduttrice a scusarsi dopo che sui social aveva mostrato per sbaglio una lavagna in cui la redazione del programma aveva indicato i personaggi che, con molta probabilità, potrebbero lasciarci presto. Fra loro Lino Banfi e Sergio Mattarella, ma anche Vincenzo Mollica e Giovanni Allevi.

Fiorello, con la consueta ironia, non ha perso occasione per commentare a modo suo la vicenda, pubblicando una foto divertentissima su Instagram.

Lo showman ha postato uno scatto che lo ritrae insieme a Biggio, con scritto “at work”. Nello scatto si vede quella che sembra una redazione e spicca soprattutto una lavagna, alle loro spalle, con la scritta “Dead Pool 2”, ossia una sorta di naturale sequel la totomorte di cui tutti parlano.

Il totomorte di Fiorello: Amadeus e De Martino nella lista

Nella versione di Fiorello sono scomparsi i personaggi anziani, per lasciare spazio a conduttori tv e colleghi che sono stati scelti – è evidente – solo per provocare e far ridere. Nella lavagna di Fiorello sono dunque finiti nomi come quello di Amadeus, suo migliore amico con cui c’è un legame che dura da anni, ma anche Milo Infante e Marco Liorni, conduttore de L’Eredità.

Non mancano nomi della musica come quello di Gigi D’Alessio, ma anche conduttrici donne come Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Francesca Fialdini. Nella lavagna non poteva mancare Stefano De Martino, conduttore di punta della Rai che condurrà il prossimo Festival di Sanremo.

Una piccola curiosità? La lista inizia con il nome di Amadeus e si conclude sempre con il suo nome, ma diviso in due, ossia: “ama” e “deus”. Una sorta di omaggio ad uno degli amici più cari di Fiorello. Un altro dettaglio molto divertente è la presenza nella lista soprannominata “Dead Pool 2” anche dei nomi di Biggio e Fiorello.

Lo scatto, come era facile immaginare, ha scatenato l’ironia e i commenti dei follower. “Tu sei un genio”, ha scritto qualcuno. “Riderò sino a Natale”, ha commentato qualcun altro. Mentre Alessia Marcuzzi, inserita nella lista, ha commentato con una fiamma e un cuore.

L’attesa è quasi finita e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà domenica 18 ottobre. L’appuntamento è su Rai Uno alle 20:30, solo allora scopriremo il nuovo progetto dello showman, affiancato ancora una volta da Fabrizio Biggio che è già stato la sua spalla perfetta durante La Pennicanza.