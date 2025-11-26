Fiorello a La Pennicanza si sbilancia sul canone Rai: battuta pungente perfino su di lui

Fiorello affronta a "La Pennicanza" un tema scottante: la riduzione del canone Rai e tira una frecciatina al suo amico. E spoilera altri 5 Big di Sanremo

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio spaziano un po’ su tutto nella puntata di mercoledì 26 novembre de La Pennicanza. Lo showman non ha paura di commentare la possibile riduzione del canone Rai e soprattutto di lanciare una frecciatina al suo amico di sempre Amadeus.

Fiorello, il commento sul canone Rai e la frecciatina ad Amadeus

Dopo l’appello serio mentre era al telefono con Paola Cortellesi, nella puntata de La Pennicanza del 26 novembre Fiorello si permette di commentare un tema scottante, la riduzione del canone Rai. E ne approfitta per lanciare una battutina al suo amico Amadeus che da un paio d’anni ha lasciato la tv di Stato.

“Noi vi diciamo chi è esonerato da questa possibilità. Gli ultra 75enni con reddito sotto 8.000 euro, diplomatici e militari stranieri, chi non possiede un televisore… e… Amadeus!».

La Pennicanza a casa di Carlo Conti

Torna anche l’ormai collaudata e sempre più divertente rubrica “A casa di”: Biggio, questa volta, fa ‘visita’ a… Carlo Conti. E racconta: «Nell’androne c’è una statua a grandezza naturale dei Jalisse… ah no, sono i veri Jalisse! Rimangono qui finché non li richiamano a Sanremo! Sullo zerbino c’è scritto “Bene bene bene”.

Il campanello? Fa partire l’inno della Fiorentina! In camera c’è uno specchio sul letto, pareti piene di frustini e accessori strani… e una mutanda con la faccia di Amadeus stampata dietro! Sulla tavoletta del water, una foto di Tiziano Ferro, sull’enigmistica una foto di Annalisa con baffi e corna e la scritta “Meglio Elodie!”… e in salotto un poster di De Martino con scritto: ‘Col cavolo che ti lascio Sanremo!’“.

Fiorello, nuove anticipazioni sul Festival di Sanremo

A proposito di Conti, il presentatore annuncerà il 30 novembre i nomi dei cantanti che parteciperanno a Sanremo. Ma ormai la lista è stata già spoilerata quasi tutta da Fiorello durante le puntate de La Pennicanza. Però, qualche Big è rimasto fuori.

E per rimediare lo showman snocciola altri cinque nomi, ribadendo: “Carlo Conti domenica annuncerà i cantanti… ma noi li abbiamo già spoilerati quasi tutti! Intanto ve ne dico altri cinque: ci saranno Gabry Ponte con “Matteo”, Virginio con “Raffaele”, torna Enrico Nigiotti con “Nigiannove”… per la quota nonni, Massimo Ranieri con “Chi ha fumato l’erba di casa mia?”… e chiude Tony Effe con “Sono stato io”!”.

Fiorello, notizie dal Papa

Non è mancato il riferimento all’attualità con la notizia che arriva dal Vaticano: “La nostra religione ha sempre sostenuto che il sesso serva solo a procreare, invece oggi il Papa ha detto: “Può essere anche la sala giochi!” Anzi, non proprio così, in modo papale: “Il sesso nel matrimonio rafforza l’unione tra marito e moglie”. Chiaramente, lui intende il sesso… da papa! Quindi solo… missionario!”.

Finale con Giorgio Pasotti

Il finale invece è dedicato alla rubrica “Vuoi fare promozione? Chiama il mio cellulare personale”: ospite questa volta in videochiamata è Giorgio Pasotti, che promuove la sua nuova serie tv ‘L’appartamento soldout’, disponibile dal 28 novembre su RaiPlay, confermando la miscela unica di satira, improvvisazione e leggerezza che rende “La Pennicanza” uno show radiofonico imprescindibile.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 27 novembre alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

