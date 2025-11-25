Fiorello a La Pennicanza lancia un appello serio. E lei lo chiama per davvero

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio di nuovo in studio per la puntata del 25 novembre de La Pennicanza. Questa volta in diretta arriva una telefonata vera, quella di una delle nostre star più brillanti, Paola Cortellesi. E non è un caso, non solo perché ha ritirato un premio prestigioso, ma perché in prima serata su Rai 1 va in onda il suo capolavoro, C’è ancora domani, per celebrare il coraggio femminile.

Fiorello, la vera telefonata di Paola Cortellesi

Dopo aver omaggiato Ornella Vanoni nel giorno dell’estremo saluto, Fiorello ha condotto una nuova puntata del La Pennicanza dove è stato raggiunto dalla vera telefonata di Paola Cortellesi.

La puntata si apre proprio con la videochiamata dell’attrice, “fresca fresca dell’Oscar cinese”. L’attrice scherza: “Hanno annunciato il titolo del film in cinese… e si vede chiaramente l’interprete che dice: ‘Siamo noi!’”.

Poi il ricordo della serata precedente, dedicata alla prima edizione del Premio Gigi Proietti: “Ieri c’era la prima edizione del Premio a lui intitolato. Hanno premiato tanti giovani, ma anche due ospiti ‘segreti’: Pierfrancesco Favino e Paola Cortellesi. È stato bellissimo perché abbiamo rivisto Gigi”.

Paola racconta la parte più significativa del premio: “Oltre alla statuetta, ci hanno consegnato un assegno da devolvere in beneficenza. E potevamo scegliere a chi donarlo”.

Fiorello ricorda inoltre che oggi è la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, annunciando la messa in onda su Rai1 del film C’è ancora domani. Poi, in un momento di serietà, Fiorello lancia un appello alle istituzioni: “Il Globe Theatre ha bisogno di essere rifatto da capo. Lo chiedo a nome di tutti quelli che ieri erano in Sala Umberto a Roma. Gigi Proietti se lo merita: questo teatro deve rinascere, e in tempi brevi”.

Fiorello, nuovo annuncio sui Big di Sanremo 2026

Si passa poi alla musica con l’annuncio dei nuovi Big in gara a Sanremo: “Ci saranno Fulminacci con Saette, Eddy Brock con Nemmeno il tempo di arrivare, Frah Quintale con Due pesi e due misure, Amara con Venier e Chiello con A sapello”.

Non manca la parentesi dedicata a Sanremo Giovani: “Al piano di sopra c’è Gazzoli. Ma a che ora andate in onda? Alle tre? Su Rai2… dopo Belve! Il problema è la sequenza: TG2, TG2 Post, Belve… e poi Sanremo Giovani? Così diventa Sanremo Vecchi!”. Fiorello ironizza: “Il film della Paola su Rai1 finirà sicuramente prima…”

In chiusura, un tocco di politica: “La Schlein, dopo le elezioni, ha citato Pino Daniele: ‘L’aria ha dà cagnà’. Ogni tanto io e Cremonesi ci mettiamo qui a suonare… e c’è una nostra registrazione di Quann chiove. Ve la facciamo sentire.”

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 26 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

