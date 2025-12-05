Fiorello a La Pennicanza: “Adesso basta, chiedo il divorzio e anche gli alimenti”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza con un ospite d’eccezione, Lino Banfi. E con una dichiarazione sul ritorno di Amadeus alla Rai e a Sanremo, ma lo showman non ci sta e chiede il divorzio.

Fiorello, il ritorno a Sanremo con Amadeus: la sua reazione

Dopo aver dichiarato che sarebbe tornato al Festival di Sanremo ma solo a una determinata condizione, Fiorello fa chiarezza, soprattutto ora che circolano voci sul ritorno di Amadeus in Rai, pronto a sostituire Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

Lo showman ha poi commentato un articolo in uscita oggi sul Messaggero: “’Fiorello e Amadeus, operazione ritorno’. Si parla di un possibile Sanremo con me e Amadeus… Io chiedo il divorzio! E già che ci sono… chiedo pure gli alimenti! Perché Amadeus gli alimenti ce l’ha…!”.

Non manca la satira sul mondo dello spettacolo: “Oggi è l’anniversario di una “madonna” molto speciale: “I pompieri hanno Santa Barbara, i musicisti Santa Cecilia… e quelli dello spettacolo hanno Santa Maria De Filippi da Pavia – scherza lo showman -. Santa davvero, perché i miracoli li fa: resuscita la gente.

Gianni Sperti? Sulla sua carta d’identità dovrebbe esserci scritto “Segni particolari: eliminati”. E Rudy Zerbi? Stava nascosto in una grotta, quando Maria è arrivata: “Rudy, alzati e vieni in piedi!”. Ora è in riunione, probabilmente a progettare il suo prossimo colpo”.

La Pennicanza, occhi puntati sull’attualità

Fiorello commenta: “Censis, italiani al microscopio: grande debito, fascino per gli autocrati e tanta voglia di sesso. Evviva l’Italia! Nonostante tutto, gli italiani si trastullano!”.

La Pennicanza prosegue con la storia di Lorenzo Di Palma, un imprenditore che Fiorello conosce personalmente: “Va in vacanza dove vado io e giochiamo a tennis insieme. Lavora soprattutto per strada e, dopo la tragedia di alcuni operai, ha inventato robot umanoidi per rendere i cantieri più sicuri. Ha creato anche l’umanoide ‘anziano’, che sta lì a guardare i lavori… ha anche le mani incrociate!”.

Fiorello ospita Lino Banfi

In studio si sono alternati ospiti di passaggio, a partire da Lino Banfi: “Volevo solo salutare Fiorello, non devo pubblicizzare nulla.” Fiorello ha scherzato: “Lino ha fatto tantissima TV ed è il nonno d’Italia. Anzi, ormai il bisnonno!”.

Poco dopo è entrato Antonio Folletto, e Fiorello lo ha presentato così: “Lui nasce come mio fan. Pensate che avrebbe dovuto fare un film con Biggio, che poi non si è fatto. Antonio, quella è stata la tua fortuna più grande!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza settimana prossima, da lunedì a venerdì, dalle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

