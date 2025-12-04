Fiorello a La Pennicanza sul suo ritorno a Sanremo: “Sì ma solo a queste condizioni”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello si concentra nella puntata di oggi 4 dicembre de La Pennicanza sulla Rai. Si parla di Sandokan e del suo possibile ingaggio nella seconda stagione, ma anche del ritorno di Amadeus sulla tv di Stato. E riceve pure una chiamata da parte di Giorgia con la quale è possibilista sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo ma solo una precisa condizione.

Fiorello apre a Sanremo dopo la telefonata di Giorgia

Grandi nomi della musica chiamano in diretta a La Pennicanza. Dopo la telefonata di Fiorella Mannoia, arriva quella di Giorgia che già si era collegata durante la prima puntata di stagione. E lei riesce a strappare una mezza promessa a Fiorello, ossia il suo ritorno al Festival di Sanremo, ovviamente come conduttore. Insomma, non si può rimanere indifferenti alla videochiamata di Giorgia.

Tra un complimento e l’altro, Fiorello ha avanzato subito una proposta per la cantante: “Ti voglio direttrice artistica di Sanremo e conduttrice unica del Festival, magari con valletti maschi… li scegli poi tu!”. L’artista ribatte: “Ma tu, per un Sanremo ipotetico così, saresti al mio fianco?”. E lo showman, tra il serio e il faceto: “Ma posso dirti una cosa, perché fare Sanremo?”, per poi tornare sui suoi passi. “Magari ne parliamo – aggiunge -, ma solo se ci sei tu…”.

Fiorello però avvisa: “Sappiate che sta tornando Amadeus, in Rai“, commentando le recenti indiscrezioni. E Giorgia chiude: “Sta tornando Amadeus? Allora addio, ciao a tutti!”.

Fiorello nella fiction Sandokan

Ma Sanremo non è l’unico progetto cui sta pensando Fiorello. Infatti, la puntata de La Pennicanza si è aperta con un messaggio del produttore della serie Rai di successo ‘Sandokan’, Luca Bernabei, che ha scritto a Fiorello: “Ancora rido per il tuo sketch su Sandokan. Ti vorrei proporre la seconda stagione, a Can glielo spiego io… attendo tue!”.

Lo showman ha replicato così: “Diciamolo, sono più indiano io di Can Yaman. Ma non voglio togliere lavoro ai turchi! Poi, uno come lui andrebbe su tutte le furie se gli dicono: ‘C’è un siciliano che farà Sandokan al posto tuo’. Quindi no, non lo farò. Lo annuncio ufficialmente!”. Anche se Fiorello si era già mostrato nei panni dell’eroe di Salgari.

La Pennicanza, tra il traffico di Roma e le Olimpiadi invernali

Non manca l’attualità e le notizie sul traffico a Roma. “Ormai i romani – e chi vive a Roma come noi – lo conoscono bene: sali in auto e quando arrivi dove devi arrivare sei già un antico romano!”. Lo showman ironizza anche sulla Tesla a guida autonoma provata da Gualtieri: “Si mette in seconda fila da sola, capisce dove si trova e si adatta… sapete dove ha portato Gualtieri? Direttamente alla sede di Fratelli d’Italia, senza che lui dicesse una parola!”.

In chiusura, la pagina sportiva e le Olimpiadi invernali: “Gli sciatori russi ci saranno, gareggeranno come ‘neutrali’, senza bandiera. Non sono d’accordo: lo sport è sport, tutti gli atleti dovrebbero restare fuori dalle dinamiche di guerra. In caso di vittoria non suonerà quindi il loro inno, potranno mettere in alternativa… una canzone di Pupo!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 5 dicembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

