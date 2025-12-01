Fiorello a La Pennicanza: “Carlo Conti è subdolo. Sanremo finirà presto”

Fiorello a "La Pennicanza" bacchetta Carlo Conti su Sanremo: "È subdolo". E poi interviene persino il (finto) Presidente Mattarella

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio in "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano la settimana con una nuova puntata de La Pennicanza dove lo showman ne approfitta per commentare la scelta dei cantanti in gara a Sanremo da parte di Carlo Conti. E poi si focalizza su Sandokan, la nuova serie con Can Yaman in onda in prima serata su Rai 1.

Fiorello, la frecciata a Carlo Conti

Dopo aver svelato in anteprima i Big di Sanremo 2026, finalmente Fiorello può commentare la lista ufficiale, annunciata da Carlo Conti domenica 30 novembre. E non manca la frecciatina ironica al direttore artistico: “Noi, durante la settimana, ne abbiamo beccati almeno quindici in giro… Carlo Conti è subdolo: dei cantanti non gliene importa niente, delle canzoni ancora meno. Lui deve andare veloce: Raf, Nayt, LDA, Luché, Sayf. Ha preso solo nomi corti!”.

E aggiunge: “Io però devo spezzare una lancia a favore dei Jalisse: sono 29 anni che non li prendono. Loro hanno vinto una volta nella vita… sono un po’ i Matteo Renzi della canzone italiana”.

Fiorello, il collegamento (finto) con il Presidente Mattarella su Sanremo

Poi arriva il momento del finto collegamento con il Presidente Mattarella che commenta a modo suo la lista dei Big: “Io conosco solo Patty Pravo. Ricordo le serate al Piper, con un giovane Renato Zero vestito con le piume e Alessandro Panatta, grande tampinatore. Negli anni ’80 si beveva Mateus e si mangiavano pennette al salmone. Ora vedo nomi come LDA, che sembra la mia pasticca per la pressione, e Samurai Jay, che pare una marca di stuzzicadenti.

Se vedo Sanremo? Certo! Ogni anno ci mettiamo nel salone con i Corazzieri e scommettiamo i soldi dei loro stipendi. Chi vincerà? Patty Pravo! Viva l’Italia, viva Sanremo, viva Carlo Conti e viva Mameli: quelli sì che erano pezzi”.

Fiorello, è show con Nicola Savino

Spazio poi a Nicola Savino, che Fiorello coinvolge in una serie di gag: “Savino mi ha detto che non usa il Cialis per obiettivi… ludici. Però dice che il 5 mg fa bene: pressione, prostata… e lo zampillo un po’ più lungo”. Poi arriva la telefonata con Savino: “Cosa ho fatto negli ultimi due minuti? Ero in toilette, non vi ho sentito. Ora apro tutte le app del mondo e torno indietro! Rosario ha a che fare con i messaggi sotto Carlo Conti: ‘Che Cialis usi?’”. Fiorello chiude la chiamata con l’annuncio: “Ricordiamo che quest’anno il Dopofestival è presentato da Nicola Savino!”.

Lo showman spazia poi con la politica: “La Meloni ha fatto un fioretto: niente alcol fino a Natale. Non potevamo metterli tutti… e Salvini ‘niente ponti fino a Natale’”.

Torna anche l’attualità internazionale: il 10 dicembre a Nuova Delhi si voterà per riconoscere la cucina italiana come patrimonio UNESCO. Fiorello commenta: “Prima di noi il Messico, ok dai, le cose piccanti… dipende chi vota; il Giappone, vabbè, il pesce palla; i francesi. che avranno? La zuppa di cipolle; la Corea, ma che piatti hanno? Il kimchi, la verza cinese; il bibimbap, riso, cereali, uova, verdure, carne e il tteokbokki, le tortine di riso gommose. Il 10 dicembre tifiamo Italia!”.

Fiorello, il confronto tra Kabir Bedi e Can Yaman

Infine, un riferimento agli ascolti con l’imitazione dello showman del Demogorgone di una famosa serie tv: “Non sono io che mangio i bambini… quello è Vecna. Se ho un lavoro? Io faccio l’elettricista. Oggi però non lavoro: devo guardare Sandokan!”. Poi torna in sé: “Io voglio vedere Filippo Preziosi… Noi siamo cresciuti con Kabir Bedi: quando c’era Sandokan in tv non usciva nessuno. E poi la parodia di Castellano e Pipolo: Sandogat!”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!