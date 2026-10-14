Kate Middleton, il regalo inaspettato per Charlotte: “È felicissima”

Charlotte, la figlia di Kate Middleton e William, ha ricevuto un regalo davvero molto speciale perché è una sua grande passione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlotte, la figlia di Kate Middleton e William, ha ricevuto un regalo molto speciale che sicuramente l’ha resa felice, perché riguarda uno dei suoi sport preferiti, il cricket.

Kate Middleton, William s’improvvisa giocatore di cricket

Dopo essere stata fotografata in metropolitana insieme a mamma Kate Middleton, Charlotte è protagonista di un altro tenero episodio.

Il Principe William all’evento “Cricket on the Mall” a Londra. Di fronte a Buckingham Palace ha preso parte a una partita durante la quale ha potuto giocare con campioni internazionali di questo sport. E non se l’è cavata male, tanto che è stato definito “un bravo battitore”, anche se il suo lancio ha bisogno di qualche correzione.

William ha giocato per circa dieci minuti, poi ha fatto una breve passeggiata con i presenti all’evento e infine ha ricevuto un regalo speciale per sua figlia Charlotte.

Kate Middleton, il regalo speciale per Charlotte

Al Principe è stata donata la maglia T20 rossa e blu per la stagione 2026/2027, completa dello stemma dei Tre Leoni ricamato, della Nazionale inglese di cricket femminile, per sua figlia Charlotte che ne “sarà felicissima”.

Il regalo è sicuramente molto gradito, infatti la figlia di Kate e Will è una grande appassionata di questo sport.

Persino l’ex giocatore inglese Michael Atherton ha elogiato il modo di giocare di Charlotte, dichiarando che ha un “braccio dritto” e una “bella rincorsa”, che le conferiscono “un’azione di lancio discreta”. Ha poi aggiunto: “È fantastico vedere una reale che ama il cricket”.

Fortunatamente il valore della maglia è inferiore alle 150 sterline e Charlotte può accettarlo. Infatti, il Palazzo ha stabilito delle regole ferree sui regali che vengono fatti ai membri della Famiglia Reale.

Kate Middleton, la passione di Charlotte per il cricket

Pare che in questo momento il cricket sia lo sport preferito di Charlotte. La figlia di Kate gioca nella squadra della Lambrook School. E segue anche corsi extra scolastici.

Recentemente Re Carlo ha fatto ammodernare il campo di cricket che si trova nella sua proprietà a Sandringham, nel Norfolk, che è molto vicina ad Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate, dove trascorrono quasi tutti i weekend e parte delle vacanze.

Dunque, può essere che la ristrutturazione sia un regalo che nonno Carlo ha fatto a sua nipote Charlotte.

La Principessina è nota per essere una grande sportiva, passione che ha ereditato da sua mamma. È stata soprattutto Kate a trasmetterle l’amore per l’attività fisica, soprattutto quando si svolge all’aperto, e per i giochi di squadra.

Charlotte adora l’atletica, il nuoto, il balletto e anche il calcio. E ha preso lezioni di scherma. Come Lady Middleton, la piccola appare molto competitiva e coraggiosa. Non ha paura di affrontare nuove avventure e anche sport impegnativi.

D’altro canto, Kate ha iniziato fin da piccola a praticare ogni tipo di sport. Anche adesso si cimenta con qualsiasi tipo di sfida, compreso scalare le tre montagne più alte della Gran Bretagna.