Alex Belli non si presenta in studio al Grande Fratello Vip e Ilary Blasi chiede di lui: "Si è arrabbiato e se ne è andato"

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Alex Belli diserta il Grande Fratello Vip dopo l’ultima puntata e le polemiche che sono arrivate anche in studio, coinvolgendo Ilary Blasi e le opinioniste. L’attore era diventato, negli scorsi appuntamenti, uno degli argomenti centrali dello show, grazie alla sua capacità di creare dinamiche, liti e divisioni fra i concorrenti.

Alex Belli diserta il Grande Fratello Vip

Dopo un inizio piuttosto tiepido, il Grande Fratello Vip nelle ultime puntate è diventato teatro di scontri accesi e di polemiche. Merito di Alex Belli che, negli scorsi appuntamenti, si era schierato apertamente contro alcuni concorrenti, dando vita a liti e intrighi, sino alla sua eliminazione.

Nella scorsa puntata del GF Vip, Belli era tornato per l’ennesima volta nella Casa di Cinecittà dopo essere stato eliminato. Questa volta l’attore era intervenuto nei panni di executive chef e nella puntata di venerdì 13 novembre era stato messo a capo di una brigata di cucina composta dai concorrenti.

Durante la preparazione dei piatti però erano riemerse le vecchie tensioni, con uno scontro accesissimo fra Belli e Alessandro Roncaccia. L’atteggiamento di Alex però non era piaciuto a diverse persone e persino Ilary Blasi aveva redarguito l’ex concorrente.

“Alex, hai esagerato”, aveva detto la conduttrice, rimproverandolo. “Sono stato al gioco e mi sono impegnato anche molto”, aveva replicato lui, affermando di aver preso semplicemente con serietà la prova. “Se uno non lavora, anzi addirittura ti sbeffeggia, ti prende in giro, ti ride dietro e poi a un certo punto dice: No, io vado a fare la sauna, mi fumo una sigarettina e la piadina te la fai tu, che cosa vuoi rispondergli?”, aveva aggiunto parlando di Roncaccia.

Il concorrente aveva replicato: “Io in verità sono stato al gioco e mi sono impegnato anche molto, perché ho fatto quei cestini di parmigiano che lui non era stato in grado di fare da grande chef. Tu come al solito devi prevaricare e in quel momento ha smesso di essere un gioco. Non casco nelle tue provocazioni”.

Poco dopo l’attore aveva affidato ai social uno sfogo, svelando di essere molto deluso e arrabbiato. “Sì, è un game – aveva scritto -. Ma anche i giochi hanno bisogno di qualcuno disposto a giocare. Sono tornato per costruire qualcosa. E alla fine, paradossalmente, mi sono ritrovato io a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato. No. This Is Not My Game. E questa volta non c’è nessun To be continued. Game over”.

Il messaggio di Alex Belli su Instagram

All’inizio della puntata del 16 novembre 2026 del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha chiesto agli eliminati presenti in studio dove fosse Alex Belli.

“Si è arrabbiato e se ne è andato, è sparito”, ha rivelato Jonathan. Dal canto suo l’attore ha postato su Instagram un video che lo ritraeva sott’acqua durante una immersione, lasciando intendere di essere all’estero mentre il reality andava in onda. Poco dopo nelle sue Stories di Instagram è apparso un video in cui l’attore ha mostrato un cartellone attaccato sulla schiena con la scritta: “Pensami muto”, imitando il famosissimo look di Chiara Ferragni nel Sanremo 2023.