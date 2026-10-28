GF Vip, Codacons chiede di annullare il televoto dopo lo scontro Alex Belli-Roncaccia

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Non bastavano le risse sfiorate fra i concorrenti e le polemiche, al Grande Fratello Vip ora arriva il caso televoto. Il Codacons infatti ha annunciato di aver presentato un esposto per annullare la votazione del 26 ottobre 2026 a causa della lite fra Alex Belli e Roncaccia, avvenuta proprio durante la puntata.

La rissa sfiorata fra Alex Belli e Roncaccia

L’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori dunque ha richiesto di annullare il televoto che è stato realizzato nel corso dell’appuntamento del 26 ottobre 2026. Nel dettaglio lo scontro vedeva coinvolti Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia, Alex Belli e Valeria Marini. La showgirl sarda era poi risultata come la meno votata dal pubblico, finendo così nella lista dei personaggi candidati per l’eliminazione.

La questione però nasce molto prima, ossia dalla lite – e rissa sfiorata – fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Come ben ricordiamo i due concorrenti del Grande Fratello Vip erano arrivati a scontrarsi, a sorpresa, nel corso dell’appuntamento precedente.

Una lite condannata da Ilary Blasi, che aveva accusato i due di aver superato il limite, ma anche capace di riaccendere nuove dinamiche nel reality. Il dubbio del Codacons è che quella lite, in grado di cambiare gli equilibri del gioco, non sia stata spontanea, ma decisa a tavolino.

Un timore che sarebbe nato dopo alcune confessioni di Alessandro Roncaccia a Marina La Rosa. Il concorrente infatti avrebbe rivelato alla coinquilina che prima della puntata Alex Belli aveva spiegato di voler dare vita ad un “dissing fra maschi alpha” coinvolgendo lui e Varsi.

Lo scontro fra i due, come ben sappiamo, è poi andato avanti anche nella puntata del 26 ottobre, con Alex Belli infuriato con Roncaccia e Maria La Rosa, impegnato a realizzare una vera e propria “fuga dal reality” in diretta, con tanto di calci e pugni alla porta.

Il Codacons contro il GF Vip

Gli interrogativi sulla veridicità di quanto accaduto hanno dunque spinto il Codacons a presentare un esposto all’Agcom. L’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori contesta il fatto che i telespettatori abbiano pagato per un televoto influenzato da dinamiche che potrebbero rivelarsi non spontanee. Da qui una richiesta: quella di rimborsare il pubblico che ha espresso il suo voto tramite il servizio di SMS.

“Il problema che si pone ora è quello della correttezza verso i telespettatori – si legge in un comunicato del Codacons –. Gli utenti sono stati infatti chiamati a spendere soldi per esprimere la propria preferenza attraverso il televoto sulla base di dinamiche che apparirebbero non solo non autentiche, ma addirittura studiate a tavolino. Una “presa in giro” dei telespettatori che lede la loro buona fede e ha determinato un danno economico per chi ha speso soldi per televotare i concorrenti, e che finisce ora al vaglio dell’Agcom”.

“Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto all’Autorità per le Comunicazioni chiedendo di aprire una indagine sul caso e verificare possibili irregolarità a danno degli utenti, sanzionando Mediaset.

Alla rete televisiva invece l’associazione chiede di chiarire subito la vicenda e annullare il televoto della puntata del 26 ottobre, restituendo ai telespettatori quanto pagato tramite sms”.