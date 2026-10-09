Kate Middleton a Belfast, sfida la pioggia coi tacchi alti e la gonna spaziale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton e William sono volati a Belfast, per una visita a sorpresa di un giorno in Irlanda del Nord. La Principessa del Galles non ha temuto di indossare i tacchi alti malgrado la pioggia. E ha sfoggiato una delle gonne più belle del suo guardaroba.

Kate Middleton e William, il viaggio in Irlanda del Nord avvolto nel mistero

Kate Middleton si è unita a William in questa breve trasferta in Irlanda del Nord. La visita non era stata annunciata. Da protocollo dell’Irlanda del Nord, gli eventi che coinvolgono i membri della Famiglia Reale restano segrete fino al loro svolgimento. Questo per motivi di sicurezza.

Perciò, la presenza del Principe e della Principessa del Galles è stata accolta con sorpresa. Il programma della visita ha previsto una serie di incontri con associazioni e giovani volontari impegnati nel sostegno dei senzatetto.

Si tratta di un progetto voluto dal Principe William, nell’ambito del suo impegno per trovare una soluzione al problema. La visita vuole mettere in luce le iniziative sul campo e su come le agenzie e le associazioni collaborano tra loro.

Kate ha voluto partecipare all’iniziativa, sottolineando il suo appoggio al lavoro del marito.

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Kate Middleton non teme i tacchi con la pioggia

Kate, che dovrebbe accompagnare William in India il prossimo 17 novembre, è apparsa serena e rilassata.

La Principessa del Galles ha sfidato il brutto tempo con un look perfetto e non ha nemmeno temuto la pioggia, indossando tacchi alti e sottili.

Kate non ha mai mostrato alcuna incertezza con gli stiletti, in qualsiasi situazione si trovasse. Sale e scende scalinate durante i gala, cammina sull’erba ai Garden Party, sta in piedi per ore, si sposta su pavimenti potenzialmente scivolosi e su selciati bagnati.

Solo una volta è stata vittima di un clamoroso incidente, quando durante la parata di San Patrizio si incastrò un tacco nella bordatura dell’asfalto e fu costretta a chiedere aiuto a una delle guardie irlandesi che la scortava.

Dunque, anche a Belfast Kate non ha avuto paura di mettere il tacco 12, malgrado la pioggia, e tutto è andato per il meglio. Anche perché poi è comparso il sole.

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