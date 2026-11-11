Kate Middleton indossa il tailleur da 1.720 euro e gioca per terra con una bimba

Kate Middleton torna in pubblico con un nuovo tailleur in tweed e ha regalato momenti di dolcezza pura con una bimba

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton ha mostrato ancora una volta il suo lato più tenero durante una visita a un ospedale nell’Hampshire, dove ha giocato con alcuni neonati. Per l’occasione ha indossato un nuovo tailleur in tweed da 1.430 sterline (circa 1.720 euro) e non si è fatta problemi a strusciarlo per terra.

Kate Middleton, la visita in ospedale

Dopo averla vista al Cenotafio nella Domenica della Memoria, Kate Middleton è riapparsa in pubblico per una visita in solitaria. La Principessa del Galles si è recata al Chase Community Hospital di Bordon per incontrare gli operatori sanitari che utilizzano la nuova scala di allarme per il disagio infantile (ADBB) che ha l’obiettivo di identificare precocemente i segni di astinenza nei neonati di età compresa tra zero e 24 mesi.

Il progetto è finanziato direttamente dal suo Royal Foundation Centre for Early Childhood e rientra nelle attività di protezione della prima infanzia su cui Kate lavora personalmente. Si tratta di un metodo speciale di osservazione dei neonati, volto a valutare il contatto visivo, il sorriso e le reazioni nei confronti dei familiari e degli operatori sanitari, al fine di individuare al meglio coloro che potrebbero beneficiare di ulteriori cure e attenzioni.

Gli esperti che stanno lavorando con questo nuovo approccio hanno assicurato alla Principessa che ha “già migliorato molte vite”.

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Kate Middleton, il tenero incontro con tre bimbi di pochi mesi

Durante la visita, Kate ha avuto l’opportunità di intrattenersi con tre bimbi piccoli, di età compresa tra i 5 e i 9 mesi. La Principessa di Galles ha rivelato ancora una volta il suo lato più tenero. Da sempre ha detto di adorare i bambini e che il lavoro più bello del mondo è quello di madre.

Kate ama i neonati, lo ha sempre dichiarato, anche prima di diventare lei stessa mamma di tre figli, George, Charlotte e Louis. E lo ha confermato mentre si è divertita a giocare coi piccoli sotto osservazione.

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Kate Middleton, col tailleur da 1.720 euro si siede per terra

Non si è fatta alcun problema a sedersi a terra per giocare con loro. Anche se indossava un nuovo tailleur in tweed che costa 1.720 euro.

Si tratta di un completo co giacca a monopetto e pantaloni palazzo in stoffa grigia con sottili righe bordeaux. Kate lo ha abbinato a un dolcevita in lana, handbag e décolleté burgundy.

Malgrado il look elegante, la Principessa non ha resistito a sedersi sul tappetino dei giochi per divertirsi coi i tre bimbi piccoli e una di loro le ha afferrato il dito con grande entusiasmo.

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Un’altra bimba invece l’ha fatta molto ridere, perché si è messa a gattonare mentre la Principessa parlava con sua madre. E infine un’altra piccolina si è messa a piangere e Kate ha fatto una battuta: “A quell’età è questo che fanno”.

Lady Middleton sembrava davvero nel suo elemento circondata dai bimbi e dava consigli alle loro madri in base alla sua esperienza personale.

La visita di Kate è avvenuta subito dopo la pubblicazione della sua intervista sulla rivista Country Life, che ha dedicato la copertina al Principe William, dove ha parlato del tumore.