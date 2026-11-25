Sul palco di Una Nessuna Centomila, Luciano Ligabue e Angelina Mango hanno emozionato il pubblico con una speciale versione di "Le donne lo sanno"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Angelina e Ligabue

Una serata di grande musica e impegno sociale: Una Nessuna Centomila, il mega concerto contro la violenza di genere trasmesso in prima serata su Rai1, ha offerto al pubblico alcuni duetti difficili da dimenticare. Sul podio delle migliori esibizioni della serata c’è senza dubbio la performance di Angelina Mango e Ligabue sulle note di Le donne lo sanno.

Il duetto da brividi di Ligabue e Angelina Mango

Uno dei grandi big della musica italiana incontra una delle giovani artiste più apprezzate del momento: Luciano Ligabue e Angelina Mango hanno regalato uno spettacolo indimenticabile sul palco del concerto Una Nessuna e Centomila. La serata – che si è svolta il 21 settembre all’Arena di Verona – è stata trasmessa su Rai1 il 25 novembre, alternando esibizioni, duetti e collaborazioni inedite.

Il cantante emiliano, dopo aver presentato il nuovo singolo Nessuno appartiene a qualcuno, ha concesso il bis accompagnato proprio dall’interprete simbolo della Gen Z. Fasciata in un bellissimo abito da sera, Angelina ha fatto il suo ingresso a sorpresa sulle note del ritornello di Le donne lo sanno. L’ex vincitrice di Amici ha dato ancora una volta prova del suo grande talento canoro, tenendo perfettamente il passo con il “veterano”. Il risultato? Uno splendido duetto pop in cui le voci dei due artisti si sono fuse alla perfezione, regalando una versione di Le donne lo sanno che meriterebbe di essere incisa.

Una Nessuna Centomila, le parole di Ligabue

A condurre la serata evento Una Nessuna Centomila sono Fiorella Mannoia e Carlo Conti. La cantante romana è presidente onorario dell’omonima associazione, nata nel 2022 con l’obiettivo di combattere la violenza di genere. È proprio lei, dall’alto della sua esperienza sul campo, a spiegare quanto sia importante la partecipazione di artisti uomini per sensibilizzare maggiormente sul tema.

“La tua presenza qui in quanto uomo è molto importante perché questa non è una guerra delle donne contro gli uomini. Non siamo in guerra, questo vorrei chiarirlo, è un percorso che dobbiamo fare insieme, uomini e donne. La presenza di persone come te è fondamentale”, ha spiegato un’emozionata Fiorella a Ligabue.

“Questa è una battaglia comune di uomini e donne nella stessa direzione. Deve essere combattuta con le armi che abbiamo. È una battaglia culturale ed educativa. Questo cambiamento doveva avvenire ieri, ma iniziamo oggi questa battaglia”, ha replicato Luciano.

E in effetti, oltre al cantautore emiliano, la compagine maschile che ha preso parte all’evento è molto nutrita. In scaletta figurano i nomi di Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.

I progetti di Angelina Mango

Angelina Mango è tornata sotto i riflettori dopo un periodo di lontananza dalle scene. Dopo aver presentato lo scorso mese il nuovo singolo Vita da adulti, la cantante si è esposta personalmente sui social per schierarsi contro la finta perfezione del web. Intanto, anche sul versante amoroso le cose vanno a gonfie vele: la cantante ha infatti iniziato una relazione con Matteo Oscar Giuggioli noto soprattutto per aver interpretato Mauro Repetto nella serie sugli 883.