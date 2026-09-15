Widow’s Bay, di cosa parla la serie che ha trionfato agli Emmy 2026

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IPA Window's Bay

Alla cerimonia di premiazione, si è presa letteralmente tutto. È quello che è successo a Widow’s Bay, la horror comedy di Apple TV ideata da Katie Dippold, che alla cerimonia degli Emmy 2026 ha portato a casa 14 statuette su 19 candidature. Nessuna comedy aveva mai fatto meglio in una singola edizione. Se in questi giorni ne senti parlare ovunque e non sai da dove cominciare, ti raccontiamo con calma cos’è questo strano piccolo fenomeno televisivo.

Di cosa parla Widow’s Bay: la trama della serie Apple TV

La trama di Widow’s Bay ci porta in una cittadina immaginaria costruita su un’isola al largo del New England. Un posto che sembra essersi fermato a qualche decennio fa: la linea internet praticamente non esiste, i telefoni prendono a intermittenza, l’economia arranca e gli abitanti hanno accumulato negli anni un catalogo sterminato di leggende e superstizioni.

A voler cambiare le cose è il sindaco Tom Loftis, interpretato da un ottimo Matthew Rhys: la sua idea è rilanciare l’isola come meta turistica, salvando i conti pubblici e costruendo un futuro decente per il figlio Evan. Peccato che mezza comunità sia convinta che l’isola sia maledetta e che certe tradizioni vadano rispettate, non messe in vetrina. Portare gente da fuori, dicono, significa svegliare qualcosa che dormiva benissimo dov’era.

Indovina come va a finire. Appena il piano turistico comincia a funzionare, le vecchie storie smettono di essere semplici racconti da veranda: fenomeni inspiegabili, creature e presenze entrano nella routine quotidiana, e il sindaco più scettico della costa est è costretto a ricredersi. Attorno a Rhys si muove un gruppo di abitanti memorabili, da Kate O’Flynn (Patricia) a Stephen Root (Wyck), passando per Kevin Carroll e Dale Dickey: testardi, buffi, e quasi sempre più lucidi di Tom nel capire cosa sta succedendo.

Perché Widow’s Bay ha fatto la storia agli Emmy 2026

Il record agli Emmy non è arrivato per un singolo colpo di fortuna. Widow’s Bay ha vinto come Miglior serie comedy, ha premiato Katie Dippold per la sceneggiatura e Hiro Murai per la regia, e ha portato sul palco anche Rhys, Root e O’Flynn. In pratica è stata riconosciuta ogni componente dello show, dalla scrittura alla messa in scena fino al cast.

Dentro questo risultato ce n’è poi un altro, quasi più clamoroso. Matthew Rhys ha vinto nella stessa serata sia come miglior attore protagonista in una comedy per Widow’s Bay, sia come protagonista in una miniserie per The Beast in Me: mai nessuno prima di lui aveva conquistato due premi da protagonista nella stessa cerimonia. Aggiungendo l’Emmy del 2018 per The Americans, Rhys è anche il primo attore uomo ad aver vinto nelle tre grandi categorie da protagonista: drama, comedy e limited series.

Il motivo per cui tutto questo funziona è più semplice di quanto sembri: qui l’horror non è una scusa per fare battute. Quando la serie vuole spaventarti ci prova davvero, e le risate arrivano dai personaggi e dal loro modo assurdamente ordinario di reagire all’orrore. Dippold ha raccontato di aver pensato a questo progetto per quasi vent’anni, partendo da un ricordo d’infanzia: passare davanti a una casa infestata insieme agli amici, morendo di paura e ridendo allo stesso tempo. Widow’s Bay deriva esattamente lì, ed è per questo che non somiglia a niente altro.